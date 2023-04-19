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4月就遇高溫 台電昨動用約三成需量反應

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
4月出現高溫，台電也須早早啟動今年需量反應機制。記者侯永全攝影／報系資料照
4月出現高溫，台電也須早早啟動今年需量反應機制。記者侯永全攝影／報系資料照

4月出現高溫台電也須早早啟動今年需量反應機制。台電表示，昨（18）日因為高溫、民營電廠故障及破管，再加上太陽光電發電量不如預期，所以約動用35萬瓩度。今（19）日用電狀況，台電說，風力發電較昨日好，認為白天沒有問題，夜間尖峰則要看陣雨甚麼時候下，預計會比昨天低。

台電發言人吳進忠說明，台電可動用的需量反應總量約100萬瓩，是多家廠廠商自願性參加；昨日執行率約30%至35%，所以約動用到35萬瓩，將備轉容量率維持在「供電吃緊」的黃燈，不至於跌至「供電警戒」的橘燈。

對於昨日用電狀況，吳進忠表示，除了4月異常高溫衝高需求，塑化汽電共生大型機組破管、桃園海湖電廠燃氣機組故障一口氣減少105萬瓩。另外，昨日因為中南部雲層較厚，抑低太陽光電發電量，較17日一次減少200多萬瓩。

對於今（19）日用電情況，根據台電上午預估尖峰用電將達到3,320.0萬瓩較昨日還高。吳進忠說，今天白天用電需求會比昨天高，傍晚的夜尖峰則會比昨天低，主要還是要看下午何時下雨；而在發電方面，風力發電將比昨天多上100萬瓩，光電則與昨日相差不遠，因此風光發電量還是比昨天好。

太陽光電 台電 高溫

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