電機組破管、故障 台電昨緊急高價向民間買電

民營電機組破管、故障，加上高溫用電飆高，台電昨台電昨緊急動用「需量競價」措施，出價最高10元向民間買電，穩住夜尖峰備轉容量。台電表示，最嚴峻的狀況已經過去，今日用電需求因為氣溫降低而下降，因此接下來應該不需要再動用到需量競價。

台電表示，由於破管狀況的檢修需要時間，具體需時多久還是要看破管位子好不好搶修，也要看現場進度，但保守估計在10天至14天左右。

但台電也說，其他歲修的機組會回歸發電，而今日下午鋒面到來，會有降雨的可能，加上今日供電的能力在太陽能方面應跟昨日差不多，而風力發電則較昨日更好，因此不需要再買電。

台電指出，昨日是特殊狀況，不但氣溫高，太陽能、風力發電都不理想，因此狀況比較嚴峻，但接下來溫度下降，今明兩天都可能下雨，評估下週的負載也不會高於本週。