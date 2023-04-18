經貿辦：我國控告印度提高資通訊產品關稅獲勝訴

行政院經貿談判辦公室今（18）日針對印度政府自2014年起，調高32類資通訊產品(包括手機、基地台、手持聽筒及其他資通訊產品之零件等)關稅，調整幅度高達20%，違反印度就該類產品零關稅待遇的承諾一案，世界貿易組織(WTO)2023年4月17日宣布我國獲得勝訴，行政院感謝審議小組支持我方主張。

經貿辦指出，因美中貿易糾紛及地緣政治，我國資通訊廠商紛紛前往印度投資，須自台灣出口零組件。印度政府為保護其國內產業，自2014年起，調高32類資通訊產品(包括手機、基地台、手持聽筒及其他資通訊產品之零件等)關稅，調整幅度高達20%，違反印度就該類產品零關稅待遇承諾。去年我國對印度涉及本案的出口額已達9.3億美元

基於資通訊產業是我國具高度競爭力的項目，行政院經貿談判辦公室邀請台北市電腦公會等利害關係人及相關單位進行多次討論。歐盟、日本也認為印度調高關稅違反義務，因此分別請求成立審議小組，本案訴訟程序就此展開。

經貿辦表示，本案訴訟程序因疫情幾經延宕，WTO審議小組終在本年4月17日公開其最終報告(Final Report)，判定原告勝訴，認定印度對上述產品課徵關稅違反WTO協定，並建議印度應修正措施以符合WTO規範。印度雖極可能在目前上訴機制功能仍然不彰之情形下，提出上訴，但我國將持續與歐盟及日本共同商討策略，以確保印度履行審議小組之裁決。

經貿辦說，WTO是我國所參與最重要的國際經貿組織，我國自入會後即積極透過WTO機制為我廠商爭取權益，例如透過爭端解決遏止他國違反WTO協定義務之作為，有效保障我商權益及鞏固我海外市場。至今我國以原告身分提出控訴之案件共有七件，包括控告美國進口鋼鐵防衛措施案、印度特定進口產品反傾銷措施案、歐盟就部分資訊產品課徵關稅違反ITA案、加拿大焊接碳鋼管案反傾銷稅案、印尼鋼鐵產品防衛性關稅案、印度課徵進口隨身碟(USB)反傾銷稅案以及印度提高資通訊產品關稅案，其中有部分案件在進入訴訟階段之前，部分案件已透過諮商達成和解，實際進入訴訟階段的四件案件中，有三件我國均勝訴。