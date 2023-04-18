工研院攜手產業 打造淨零時代競爭力

面對全球淨零排放趨勢，對產業來說，如何迎戰淨零賽局，甚至將挑戰轉為商機尤為關鍵。在經濟部指導下，工研院今天（18日）舉辦「ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，以集結國內24位產官學研重量級專家、全台21家公協會等能量，共同端出淨零永續發展解決方案。

本次論壇以莫比烏斯環（Möbius strip）為主視覺，透過環環相扣的圓環象徵循環生生不息，也代表大家同心協力、團結攜手，啟動對淨零排放、綠色轉型目標的努力；論壇中有三大特點，包括免費提供「工研院碳盤查系統」給本次參與的公協會上萬名會員廠商使用、端出完整「一站式淨零排放平台服務」網站協助廠商減碳解決方案、建立首創「淨零融資」服務，協助中小企業與新創公司以淨零技術獲得融資進而轉型升級。

現場也從「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」等面向展出42項關鍵淨零技術，如「智慧化地熱電廠」可提升發電效益到1MW以上，且提前7天預知電廠損壞，降低運維成本；「工業用高效率馬達」節能效率高於IE4規範等級，目前已和台達電（2308）合作，用於桃園機場捷運站空調系統，最高可節省20～30％的用電量；「常溫土壤可控生質分解膜材」，可根據農作物成長需求，客製化調控膜材3~12個月的使用時間，解決傳統塑膠農膜需耗費大量人力回收難題。相較於傳統焚燒方式可減少超過5成以上碳排；「南科再生水利用」是一個罕見污水回收再利用技術，達到半導體製程嚴苛的水質要求，目前已協助半導體產業進行污水再生利用，預計日產20,000m3 (兩萬立方米)的再生水。

行政院副院長鄭文燦表示，因應全球淨零趨勢，各國政府相繼提出綠色轉型相關政策，核心理念不僅限於「減少環境污染，善盡地球公民責任」，更希望能「提供產業創新轉型機會，創造新經濟成長動能」。政府在去年提出台灣2050淨零排放路徑與十二項關鍵戰略行動計畫，就是希望減碳同時，也利用台灣既有堅實製造能量及全球供應鏈重要樞紐的地位，開創綠色成長商機。

面對淨零挑戰，今年一月，行政院院長陳建仁上任後核定的第一份公文，就是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，匯集了9個政府重要部會，共同合作發展淨零計畫，協助國內各項產業、相關領域與國際接軌，預計四年投入743億元，帶動國家整體淨零轉型。淨零轉型需要多方面的投入，包括法制、技術、財務、人力與制度等，工研院2021年就成立「淨零永續策略辦公室」，宣示全院2050淨零排放目標，同時協助國內產業推動淨零轉型，本次論壇也切合政府能源轉型策略。工研院是淨零技術的火車頭，希望工研院針對地熱、生質能、電動車、與地熱等技術，給產業更多的提升與協助。讓台灣的淨零轉型，能夠走得更穩、更好，走得更遠。

經濟部次長林全能表示，淨零排碳要能成功推動有兩大要素，首先，科技投入是邁向2050年淨零排放的基礎，在行政院科技預算的支持下，經濟部與工研院已攜手產業、公協會一起合作投入技術研發；第二，淨零技術若要深化發展，財務金融是關鍵，這方面工研院已推出無形資產融資，提供企業更多銀彈。未來三年經濟部將藉由疫後特別預算支持，透過信用貸款提供企業8,800億元貸款額度，投入低碳化、智慧化行動。工研院已結合21家公協會實質投入淨零行動，鏈結產業朝商品化方向走，因此引述行政院副院長鄭文燦的期許「明天的競爭力、今天就要建立」。

工研院董事長李世光表示，因應淨零排放趨勢，工研院在經濟部指導下，以跨域合作推動淨零排放七件大事「財、米、友、研、將、查、促」，其分別代表減碳智財專利、資金、產業淨零轉型服務團、創新減碳技術、人才培育、企業碳盤查、一站式淨零排放平台，期盼藉此這七件大事幫助產業減碳、提升競爭力。本次論壇有「三多」特色，產業多、解方多、參與者多，首先是產業多，今年協辦的公協會數量超過去年有21家共襄盛舉，這些公協會旗下企業會員，將可免費使用工研院永續碳管理平台；其次是解方多，現場展出的技術數量創新高，並有許多產業轉型成功案例；第三，論壇的參與者多，整體規模更勝去年，盼擴大號召產官學研各界，用綠色行動讓地球循環永續，就像論壇的主視覺「莫比烏斯環」一樣，環環相扣的圓環象徵循環生生不息，打造淨零時代的競爭力。

工研院院長劉文雄表示，許多人對「2050淨零碳排」的第一印象，就是增加營運成本，為企業帶來沉重負擔，其實應該要有逆思維，因為背後的商機其實也將伴隨淨零挑戰而來。本次論壇有三大特色，第一，提供「工研院碳盤查技術」，找出減碳熱點。這項技算產品生命週期碳足跡，目前已吸引逾700家廠商加入；第二，端出「一站式淨零排放平台」，平台以客戶為中心，如百寶箱般全方位提供淨零新知、服務、技術、人才培育等。第三，建立全國首創的淨零融資服務，鏈結台灣企銀、台新銀行、土地銀行等40家台灣金融行庫，讓擁有淨零減碳相關專利技術之中小企業與新創公司，能以淨零專利技術獲得資金挹注。

此次論壇從四大主題邀請各界對談，首場「解鎖零碳排關鍵密碼」展現工研院淨零排放作法，並邀請4家企業分享製造低碳化成果與建言、第二場「打造減碳產業鏈」探討供應鏈碳管理分析及綠色貸款發展、第三場「發展永續供給與需求平衡」分享氫、地熱、生質能、風電及太陽能都等綠色新能源，對企業淨零轉型的助益、第四場「建立資源循環零廢棄」則點出資源循環永續利用的思維，如何透過廢棄資源材料化、燃料化及肥料化的方式或是結合科技平台開創循環共享，讓資源零廢棄。

台灣邁向淨零碳排的願景需各界攜手合作。工研院攜手21個公協會共同舉辦ITRI NET ZERO DAY「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，包括三三會青年企業家委員會、中華民國全國工業總會、中華民國全國中小企業總會、中華民國全國商業總會、台灣化學產業協會、台灣平面顯示器材料與元件產業協會、台灣科學工業園區科學工業同業公會 ASIP 、台灣氣候聯盟、台灣區車輛工業同業公會、台灣區流體傳動工業同業公會 TFPA、台灣區電機電子工業同業公會、台灣淨零排放協會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣電路板協會TPCA、台灣綠建築發展協會、台灣綠電應用協會、台灣機械工業同業公會 TAMI、台灣鋼鐵工業同業公會、低碳產業永續發展聯盟、東元科技文教基金會、彰化縣水五金產業發展協會等，期能匯聚各界專家智慧能量，全面提供產業邁向淨零碳排的突圍對策與關鍵解方，邁向永續的未來。