「人員過剩」安永在美大裁員3千人 安永台灣說話了
英國金融時報報導，全球四大會計師事務所之一的安永（EY）告訴員工，將在美國裁員3,000人，以解決「人員過剩問題」，大刀主要落在諮詢業務部門。對此，安永台灣表示，各項業務穩定發展成長、運作如常。
安永才剛打消以珠穆朗瑪峰專案為代號、將全球諮詢業務分拆出去成為新公司的計畫。根據金融時報報導，安永美國業務主管擔心分拆後的公司純以審計為重點，可能不夠強大，因此擋下這項進行一年多、耗資6億美元的交易。
過去一年，諮詢業務在經歷疫情期間客戶紛紛升級IT的快速成長後急遽放緩。但隨著各國央行升息，推動顧問交易諮詢工作的併購榮景逐漸褪色。
安永裁員力道比近幾個月其他諮詢業者宣布的要大。安永美國團隊先前表示，正計劃對公司進行精簡，以節省高達5億美元的年度成本，英國高層也發出類似有必要削減成本的訊號。
對此，安永台灣表示，未受影響，且在台年度徵才計劃不變，之後仍持續招募新血。
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