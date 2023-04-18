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星展：台經濟雖陷技術性衰退、通膨仍顯著 全年CPI上調至2%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖／星展提供
星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖／星展提供

星展銀行今（18）日舉辦2023年第二季經濟展望，鑑於出口嚴重下滑，星展集團資深經濟學家馬鐵英料台灣2023年GDP將不保2，從2.3％下修至1.6％，去年第4季和今年第1季將有連續兩個季度的GDP負成長，符合技術性衰退的定義。

惟今年第2季開始，受到消費成長溫和加速，出口收縮幅度減小的激勵，GDP年增率將有望轉正。馬鐵英指出，在出口成長轉正、半導體去庫存過程基本完成後，預計今年第四季GDP年增率將顯著反彈至3%以上。

雖然經濟正陷入技術性衰退，但通膨壓力仍然顯著。星展將2023全年CPI預測從1.8%上調至 2.0%。星展仍然認為CPI年增率已在今年第一季觸頂，但接下來的第2季至第4季仍可能保持高位，接近2%。

馬鐵英解釋，受到勞動力市場狀況緊張、價格預期上升、以及疫後重新開放帶動服務需求增加，此輪通膨呈現黏著跡象。核心CPI已連續12個月保持在2%的水準以上，為2008年以來首次。服務類項目通膨率也連續12個月保持在2%以上，是近20年來的首次。

由於食品與能源價格上漲，消費者對此輪通膨感受較深。飼料成本上漲、禽流感疫情等推高食品價格的供給端因素持續存在。全球油價走勢緩和已帶動能源通膨回落，然而，遲來的4月份電價調整可能將進一步推高CPI約0.2個百分點。

邊境重新開放 服務出口已開始回升

馬鐵英指出，消費方面，通膨上升導致實際薪資下降，消費者仍有餘力動用過去三年在疫情期間積累的「超額」儲蓄。台灣家庭儲蓄占可支配收入比率在2019 到2021年間從21.8%大幅上升至25.2%，儲蓄率回落1%估計可釋放1,000億台幣左右的支出，相當於GDP的0.4%。

此外，隨著邊境重新開放，服務出口已開始回升。台灣的入境訪客人數已從去年9月 的7萬人左右激增至今年2月的37萬人，在五個月內恢復到疫情前正常水準的30%，其中來自東南亞的遊客提供了主要貢獻，占總入境人數比重近五成。預計今年總入境人數很可能實現70-80%的復甦，意味著入境消費支出將達到100-110億美元，占GDP的1.3到1.5%。

金融穩定方面，台灣受近期美國和歐洲銀行業危機的影響相對較小。台灣銀行業總資產的60%左右為貸款，證券投資比重較低；而總負債的80%由家庭和企業存款組成，對市場融資的依賴度較小。整體而言，台灣銀行業受惠於過去一年利率緩步上升、利差擴大的總經環境，平均股東權益報酬率和資產報酬率已有小幅改善。

通膨 GDP 消費 星展銀行 CPI

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