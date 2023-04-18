鄭文燦：台灣地熱有40GW存量 應投入更多利用

行政院副院長鄭文燦今（18）日指出，我國地熱大概有40GW的存量，但卻只有不到5,000W在進行使用，地熱可以做基載綠能，可以循環利用，且它用的土地面積也很小，所以台灣在地熱方面應該要投入更多，經濟部會把財務跟行政門檻也降低一點，讓地熱變得可行。

鄭文燦今日出席工研院「ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展致詞時提到，此次展覽主題包含供應鏈的碳管理、低碳製造、綠色新能源跟循環經濟。行政院長陳建仁上任後簽的第一份公文，就是「淨零排放路徑112年到115年四年的綱要計畫」，共結合九個部會，投入743億元的預算。

鄭文燦表示，這次論壇有個核心的概念，淨零不只是一個環保議題，也是一個經濟議題，台灣在全球供應鏈裡，必須要符合淨零的標準才能夠維持未來跟全世界、各個國家接軌，像歐盟10月要建立CBAM碳邊境調整機制，台灣很多產業都會遇到挑戰，所以論壇可以在低碳製造方面，協助很多的中小企業以大代小，進行低碳製造的轉型或是碳管理的機制。

鄭文燦提到，今年經濟部跟環保署也個別進行組改，就碳管理的機制，希望能夠做得更好，當然這裡面需要法治、技術、財務、人力、制度等投入，導入綠色金融跟人才培訓等，而工研院將扮演一個技術的火車頭。另外，再生能源條例中，經濟部已經做了修正，像地熱的部分，以往最大的風險就是探勘，地質學的調查沒辦法做很徹底，探勘以後一口井可能就要花5,000萬甚至更多，但又常常找不到地熱，好幾個地熱的發電廠在初期階段風險很高，這是面臨第一個很大的挑戰。

鄭文燦說，因應這個挑戰，再生能源條例有修改，改成在探勘階段不需要有興辦計畫的核准，以往興辦計畫需要中央跟地方政府做用地的變更；面對探勘階段的風險，政府甚至還有補助50％的探勘費用的機制，希望能夠降低前面投入的困難，讓台灣的地熱可以發展起來，也希望工研院在地熱的取熱技術、管材的偵測、抗腐蝕性的材料等，能夠加強，因為台灣位在火山環帶，地熱有些是具有硫磺或碳酸氫鈉的成分，比較容易腐蝕。

另外，鄭文燦更提到，台灣的地熱大概有40GW的存量，不過我們現在只有不到5,000W在利用，亞洲國家裡利用超過1GW，包括像隔壁的菲律賓、印尼、紐西蘭都是。

鄭文燦說，其實，地熱可以做基載綠能，可以循環利用，且它用的土地面積也很小，所以台灣在地熱方面應該要投入更多。工研院今的展覽也開啟了一個門，把地熱技術門檻降低一點，經濟部會把財務跟行政門檻也降低一點，讓地熱變得可行。

鄭文燦也說，另外一個大家比較少看到的是生質能，是很多的農業廢棄物的轉型，或者工業廢棄物轉型的方向，現在有很多的產業投入像沼氣發電、生質能發電等等，這方面還有很長的路可以走，希望工研院今特別針對生質能跟地熱能夠給大家更多的選項。最後一個是循環經濟的問題，在產品的循環希望能夠做到3R，包含能夠減費、能夠再利用、能夠循環，這部分工研院也是一個火車頭，過去工研院在綠能跟材料做了非常多，希望今天的展覽，會對於循環經濟的面向能夠給予產業更多的技術上協助。