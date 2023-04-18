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談電價調漲 TPCA理事長李長明：PCB需潔淨穩定電力
各界關注電價調漲與供應議題，台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明今（18）日受訪替產業發聲提到，就PCB產業需要潔淨、穩定的電力，核能在很多國家算是綠能，現在是剛好產業不景氣、夏天也還沒到，所以用電量少，但若景氣反轉，電力不足時恐會造成業界生產損失。
李長明今出席「打造淨零時代競爭力」論壇，會後接受媒體訪問時做上述表示。近期台灣PCB產業持續關注能源永續供給，業界認為水資源可以用水車調度提早預備，但是供電則不可能自己來，業界對電價上漲能理解，但是也高度關注國家電力供應的永續穩定。
李長明說，這一波電價調漲「只是反映了一小部分」，政府目標是希望淨零碳排，台灣地理環境特殊，缺水、缺電，在能源上有許多困境，例如「天黑就無法太陽能，天然氣又要進口」，PCB需要潔淨、穩定的電力，核能在很多國家算是綠能、零碳排，就算台灣不發展核能，在能源轉型不完整，還無法給產業足夠電時，應「以核養綠」讓部分核電廠延役。
他也說，現在是剛好產業不景氣、夏天也還沒到，所以用電量少，如果到時候景氣反轉，電力不足時，就算只有幾秒或是半小時的斷電，也會讓產業界造成生產損失，如「報廢處理、設備重啟」等。
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