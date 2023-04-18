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穩住經濟成長動能 國發會：第1季公建執行率16年同期新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會委員會議昨天就整體公共建設計畫截至3月底執行情形提出報告，112年整體公共建設計畫截至3月底的經費達成率為18.32%，累計執行金額1,256億元，較去（111）年同期增加執行307億元，為近16年同期最高。國發會主委龔明鑫表示，目前公共建設執行進度穩健，未來仍需加速執行，朝向年度整體經費達成率超越95%為目標，以做為穩定國內經濟成長的重要動能。

龔明鑫表示，後續將請各部會依據各月經費執行目標管控推動，並掌握個案計畫執行困難主因，研提改善對策及早解決，必要時得透過工程會公共建設督導會報協處須跨機關協調事項。

龔明鑫指出，院長近期於行政院院會及視察公共建設時，一再指示中央及地方政府同心協力，加強溝通提升行政效率，讓公共建設都能在最短的時間內如期如質完成。因此，各部會主管的計畫如涉及須地方政府執行或協助事項，請與地方政府建立溝通協調推動平台，及時協商排除遭遇問題，提升公共建設執行效率。

龔明鑫強調，在疫後逐步解封之際，政府強化公共建設經費投入量能，有助於穩定國內經濟情勢及成長動能，各部會在公共建設推動各階段均應善盡主管權責，如在工程發包動工前，督導工程主辦機關依計畫需求及市場行情，針對招標文件編列合理預算及工期；工程順利決標動工後，責成工程主辦機關從執行進度、經費支用及重大里程碑管控等多面向進行列管工作，俾提前發現問題並及時因應處理。

龔明鑫 地方政府 國發會

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