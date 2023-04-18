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一場AI藝術博覽會 難住一堆部會

經濟日報／ 記者徐碧華／即時報導
消費者似乎不排斥AI藝術作品，預展的AI藝術作品蠻多幅被買走了。 記者徐碧華／攝影
消費者似乎不排斥AI藝術作品，預展的AI藝術作品蠻多幅被買走了。 記者徐碧華／攝影

5月4日開展的台北新藝術博覽會推出AI藝術，從預展情況看來，藏家接受度很高。沒想到AI生圖商用來得這麼快，於是，一堆部會忙起來了。

「智慧局在整理資料，很快就會公布。」經濟部官員說，智慧局不斷被問及AI藝術著作權的問題。財政部被問及AI藝術課稅問題，因為主辦單位馬上得知道怎麼扣稅，官員反問：「AI藝術有沒有所有權？AI藝術是不是藝術？」

財政部官員的大哉問，自己可解答不了，財政部想知道文化部怎麼說，AI藝術適不適用文獎條例（文化藝術獎助及促進條例）？

事情有點急，立法院財委會明（19日）天邀請相關部會專題報告AI相關事宜並備詢，受邀首長就有財政部長莊翠雲。

經濟部先回答主要詢問的問題，官員指出，著作權不用登記，著作權只有「主張」一事，所以，不必急著登記著作權。

其實，標榜AI生成作品的展覽，台北新藝術博覽會不是今年第一檔，只是台北新藝博是大型的交易展覽、AI藝術作品的數量又多，備受矚目。台北新藝術博覽會5月4日是貴賓場，5月5日到8日向一般民眾開放，展場和去年一樣在世貿一館，相關資訊可以看官網www.arts.org.tw。

走訪台北新藝博的預展現場，AI藝術似乎「不寂寞」，一牆面的《天選少女》幾乎都貼了紅點，貼紅點表示已有所屬。再看旁邊，應該有六幅的空間，只剩兩幅還掛著，掛著的其中一幅還貼著紅點，意思是才掛上去不久的六幅，能賣的只剩一幅。導覽員指出，AI藝術用的是「藝術微噴」技術，這是目前最高品質的輸出，台北故宮的複製畫用的就是這技術。

牆面貼的是已售出的作品，疫後的藝術市場看到回春跡象。記者徐碧華／攝影
牆面貼的是已售出的作品，疫後的藝術市場看到回春跡象。記者徐碧華／攝影
AI藝術作品《天選少女》，蠻多幅貼了紅點。 記者徐碧華／攝影
AI藝術作品《天選少女》，蠻多幅貼了紅點。 記者徐碧華／攝影

財政部 經濟部

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