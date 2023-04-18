一場AI藝術博覽會 難住一堆部會

5月4日開展的台北新藝術博覽會推出AI藝術，從預展情況看來，藏家接受度很高。沒想到AI生圖商用來得這麼快，於是，一堆部會忙起來了。

「智慧局在整理資料，很快就會公布。」經濟部官員說，智慧局不斷被問及AI藝術著作權的問題。財政部被問及AI藝術課稅問題，因為主辦單位馬上得知道怎麼扣稅，官員反問：「AI藝術有沒有所有權？AI藝術是不是藝術？」

財政部官員的大哉問，自己可解答不了，財政部想知道文化部怎麼說，AI藝術適不適用文獎條例（文化藝術獎助及促進條例）？

事情有點急，立法院財委會明（19日）天邀請相關部會專題報告AI相關事宜並備詢，受邀首長就有財政部長莊翠雲。

經濟部先回答主要詢問的問題，官員指出，著作權不用登記，著作權只有「主張」一事，所以，不必急著登記著作權。

其實，標榜AI生成作品的展覽，台北新藝術博覽會不是今年第一檔，只是台北新藝博是大型的交易展覽、AI藝術作品的數量又多，備受矚目。台北新藝術博覽會5月4日是貴賓場，5月5日到8日向一般民眾開放，展場和去年一樣在世貿一館，相關資訊可以看官網www.arts.org.tw。