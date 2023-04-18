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陸方告上WTO 鄭文燦：OTN與經濟部會有妥善因應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭文燦。(本報資料照片)
行政院副院長鄭文燦。(本報資料照片)

面對中國大陸對台灣展開貿易壁壘調查，行政院長鄭文燦今（18）日回應，行政院經貿談判辦公室（OTN）與經濟部將對針對這些產品的調查作出最妥善的因應，且在WTO架構下來協商也是最好的方式。

鄭文燦今日出席出席「工研院『2023 ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力』論壇暨特展」時接受採訪時被問及，中國大陸對台調查貿易壁壘還告上WTO請問政院的如何因應？那有何最新的規劃？

鄭文燦表示，中國大陸是透過WTO通知台灣，因此我國也願意在WTO的架構底下，來進行協商，針對這2,455項產品行政院的經貿辦公室跟經濟部會針對這些產品的調查做出最妥善的因應，WTO架構底下來協商是最好的方式。

另外，現場也有媒體問及，新北市長侯友宜明天將率團訪新加坡，是否會見李顯榮呢？引發關注那副院長認為侯友宜的出訪是為了總統大選備戰嗎？鄭文燦回應，我想任何政治人物出訪是為台灣拓展外交，為台灣增加可見度，都是好事，侯友宜這次出訪我們給他祝福。

WTO 鄭文燦

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