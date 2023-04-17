北極星AACR年會發表代謝療法新藥肺間皮癌三期臨床數據

北極星藥業-KY（6550）今（17）日晚間公告，該公司在美國癌症研究協會（AACR）年會上，以最高級別在（Clinical Trials Plenary session）全體會員大會發表代謝療法新藥ADI-PEG 20正面的臨床第2/3期數據。這是全球第一個以精氨酸為靶點的代謝療法針對惡性肺間皮癌的患者進行治療。

北極星藥業指出，此次發表的數據為一項多國、多中心、隨機、雙盲、對照安慰劑的臨床2/3期研究，評估ADI-PEG 20與Pemetrexed和Cisplatin聯合使用治療不可切除的惡性肺間皮癌（MPM）的療效。

研究顯示，隨機分配至ADI-PEG 20與Pemetrexed和Cisplatin聯合使用的患者中，中位數總生存期為9.3個月，而對照組為7.66個月，兩組差異在總生存期之療效終點上達到統計顯著意義（p value=0.0234）。此次大會報告由英國Barts癌症研究中心Peter W. Szlosarek教授在臨床試驗全體會員大會報告。