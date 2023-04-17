獨／平均地權條例鬆綁！業者滿足條件購屋免經許可

業者的聲音內政部聽到了，《平均地權條例》子法擬修訂，將針對以都更為主的私法人購地大鬆綁，在都更危老合建分售、產權整合過程中，因實務所需的買賣移轉，納入免經許可範圍。

據了解，內政部將針對以都更為主的私法人購地大鬆綁，都市更新事業計畫報核後在主管機關審查時，公開展覽期間就可開始購地、規劃，不用再每次申請許可。

如果是因參與都更危老重建，必須事先購入住宅進行整合，則納入「需經許可」。內政部指出，須經許可的審查方式、審查表單，以及審查期限與方式已研擬好，只要審核確認確實為都更危老所需，7天內就會通過，業者不需擔心曠日費時。

平均地權條例子法修正案在今年1月三讀通過，因修法規定私法人購買住宅每次都需許可、且設有5年內不得轉讓的期限，引發產業反彈，擔心對都更產生打壓效應。內政部在3月底和業者舉行座談會，針對業界最關心的私法人購買住宅進行溝通，並同意將都更鬆綁項目列入子法。

在免經許可項目，相關人士指出，《平均地權條例》中私法人購屋住宅採許可制，但在子法訂定時確定排除都更危老業者，如私法人屬於都更、危老計畫公展範圍內的權利關係人，在都更危老合建、產權整合過程中，因實務需要的買賣移轉行為，納入「免經許可」項目。

另外，業者購買劃定地區範圍的標的，也列為免經許可項目，例如配合中央或地方的重大建設，或是因地震、火災、水災、風災或其他重大事變遭受損壞，具有重建急迫性，也免經許可。

參與都更危老重建，事先購入住宅進行整合，納入「需經許可」但內政部指出，只要是審核確認確實為都更危老所需，7天內就會通過，不需擔心曠日費時。