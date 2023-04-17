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無薪假續升溫！有1918家、破1.3萬人「被」放無薪假

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（17）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有1,918家，1萬3,588人實施無薪假，較上期增151家，868人，多為小型旅行社、製造業；勞動部預估，下期整體無薪假仍會持續微幅增加。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期增加較多的是製造業，增加27家、357人，多是較小規模實施。這期規模最大的是一家冶金、鍛造工廠，通報80多人，實施期間三個月，每月休息三到十天不等；該家去年10月到12月就曾實施過，本月因外銷訂單減少，再次實施。

勞動部統計指出，目前製造業有302家、6,061人實施無薪假。製造業四大業中，金屬機電工業仍是重災區，有3,098人實施無薪假，較上期增加302人。其次化學工業則有1,407人，較上期增加21人。

至於資訊電子業、民生工業則各有701人、855人實施無薪假，分別較上期增加28人及六人。

王金蓉分析，上期統計逢因月底季底效應，實施無薪假人數大減，製造業部分也大減2,300多人；又因4月初適逢連假，不排除有些事業單位先恢復上班，再觀望、評估訂單情況，再和勞工協商要不要接續實施無薪假，因此預期未來兩周無薪假情勢有可能會微幅增加。

王金蓉也說，目前看來都是各別事業單位小規模實施，不致再出單間公司突然600多人大規模實施的情況，整體製造業無薪假人數應不會像4月6日統計衝破8,000人的情況。

支援服務業（含旅行社）目前有971家、4,653人實施無薪假，較上期增加69家、286人，由此可見多為小型旅行社，因團客業務未全面恢復而繼續實施無薪假。

無薪假 製造業 勞動部

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