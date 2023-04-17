草案通過！政府將投入643億元 拚公車全面電動化

國發會今（17）日召開委員會議，審議通過「2030年客運車輛電動化推動計畫（2024年至2030年）草案」，以每輛新台幣333.8萬元為基準進行購車補助，每輛最高補助370萬元，以提高業者汰換誘因，希望響應淨零的同時，也可以擴大產業能量，估計畫經費約643.267億元。

國發會表示，全案將陳報行政院核定，該計畫是協助運輸部門營造無碳綠生活環境，貫徹2030年市區公車全面電動化的政策目標，並引領未來公共運具朝2050淨零排放目標前進。此計畫總經費約643億元，主要補助客運業者汰換柴油大客車為電動大客車，並補助後續的營運及路網優化。

國發會表示，今日審議通過的推動計畫，除將以每輛333.8萬元為基準進行購車補助，可提高業者汰換誘因外；另也為了鼓勵業者採用智慧電能管理系統（EMS）、規劃儲能設備等精進措施，購車補助額度最高可至每輛車370萬元。至於後續營運，則以每輛160萬元的額度對市區公車及一般公路客運進行補助。

媒體關注政府推動電動化的同時，是否也對用電需求大增做好因應措施，交通部公路總局副局長張舜清表示，目前各地方政府提報的計畫，會有相關充電點的妥適規劃，台電也承諾針對相關電網的佈設予以協助，政府推動運具電動化與淨零排碳時，交通部及經濟部都會持續關注相關產業用電需求。

國發會指出，截至今年2月，國內純電大客車掛牌數1,190輛，其中市區公車1,161輛，公路客運29輛；六都共計1,063輛、非六都計127輛。至於籌備中的有773輛，皆為市區客運用車，其中六都計721輛、非六都計52輛。預估2024年至2030年，市區公車加上部分一般公路客運及國道客運的汰換需求約12,170輛。

國發會表示，此計畫推動預計可帶動國內包括電動公車整車產業、電能動力產業（電機馬達、動力電池、機電控制、充電系統）、車載資通訊與感測器、電動公車交通智慧管理服務產業等關鍵技術打進國際供應鏈，以及厚植電動車輛維修技術人力及能量，創造國內新一波的產業榮景及就業機會。

且以電動公車取代柴油公車行駛過程零碳排，並可減少PM2.5，改善空氣品質；業者導入智慧化管理調度後還可提升公車營運效率、安全性與服務可靠度，讓民眾享受更高品質的公共運輸服務。