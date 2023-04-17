大陸透過WTO反映台灣貿易壁壘 王美花證實為首例

中國大陸商務部12日宣布將調查台灣對大陸產品所設貿易壁壘，總計產品共2,455項，同日也意外透過WTO通知台灣WTO代表團。經濟部長王美花也坦言，這確實是陸方首次透過正式WTO管道反映貿易壁壘議題。

據貿易局「開放中國大陸農、工產品進口項目統計表」，台灣未開放大陸產品項約占全部貨品約二成，產品包括肉品、酒類、水果、藥劑、紡織品及瓷磚等。

大陸過往從未正式透過WTO、政府、海協會等管道針對禁止輸台產品表達意見。熟悉兩岸經貿官員及學者均指出，大陸按往例認為對台貿易屬於內政問題，從未訴諸以「會員國」身分對等磋商的WTO；豈料大陸卻是選擇在12日透過WTO通知台灣WTO代表團。

王美花今日受訪說，大陸確實是首次在WTO反映貿易壁壘，以往大約只有透過WTO以書面意見反映反傾銷問題，從未像這樣正式溝通。

至於台灣政府如何接招，王美花說，大陸剛開始調查，政府間已經啟動跨部會討論，交由行政院談判辦公室（OTN）主責，經濟部也會針對產業面影響進行相關分析。