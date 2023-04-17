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餐飲冷氣限溫因缺電？ 王美花下重話：評論讓人遺憾

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
王美花致詞時不忘下重話，周末有媒體說是因為缺電才要求業者控溫，強調同仁為了找到1,300家店家配合，已經走了好幾個月，「對我們來說是一個我們覺得非常遺憾的一個評論」。 記者鍾泓良攝影
王美花致詞時不忘下重話，周末有媒體說是因為缺電才要求業者控溫，強調同仁為了找到1,300家店家配合，已經走了好幾個月，「對我們來說是一個我們覺得非常遺憾的一個評論」。 記者鍾泓良攝影

經濟部與全國商業總會今（17）日舉辦「冷氣適溫運動宣誓大會」，將有32家業者、1,300家觀光旅館、餐廳、會議中心等試辦「會議冷氣適溫26度±1」、「用餐冷氣適溫23度±1」。針對有媒體指出是因缺電，經濟部長王美花否認跟缺電有關，認為這樣報導讓人遺憾。

她致詞時不忘下重話，周末有媒體說是因為缺電才要求業者控溫，強調同仁為了找到1,300家店家配合，已經走了好幾個月，「對我們來說是一個我們覺得非常遺憾的一個評論」。

對於許多店家認為夏天要維持23度有難度，全國商總理事長許舒博受訪說，最主要用意是要大家朝向節能、省電，尤其台灣夏季用電都是嚴重挑戰，現在綠能都沒有辦法負荷緊急用電狀況，認為廠商節能多少會降低用電量，但也強調站在產業立場，就是希望可以有穩定的水電環境，因為產業不容許任何臨時停電；但節能政策是否涉及電力夠不夠還是要問經濟部。

許舒博致詞表示，「今天不是因為台灣缺電才要節能減碳」，而是氣候變遷影響之大，要永續在地球生存，就必須節能減碳，透過每一店家的節能，慢慢讓民眾體認大家都是節能共同體，因此建議能源局將適溫運動做成友善環境標章，讓店家門口貼上標章，以促進更多民眾響應節能。

2013年規範20類營業場所室內冷氣溫度不能低於攝氏26度，不過考慮到用餐熱源，用餐時段未進行規範，經過科學指標研究，將要求用餐時間23度、非用餐時段26度，為人體最舒適狀態。

因此，經濟部推動「冷氣適溫運動2623」，將由自願性接受節能輔導的32家業者，包含1,300家觀光旅館、餐廳、會議中心等一起試辦「會議冷氣適溫26度±1」、「用餐冷氣適溫23度±1」，並有專家協助節能診斷及服務。

對於外界解讀是因為缺電才下限溫令，王美花說，政府從2013年就要求業者可以將室內溫度維持在26度，這是僅針對用餐時間加以規範，「這個事情是跟服務業跟餐飲飯店的節能減碳有關，跟缺不缺電的議題完全無關。」

她以圓山飯店為例，業者告訴她經過改造後，現在一年可以省下600萬元的電費，認為維持這樣的溫度不僅可以舒適，更可以協助業者達到減碳目標，以及有感節省電費，創造多贏。

冷氣 缺電 經濟部

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