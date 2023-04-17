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全球首發隆達電子獨家LED綠色封裝 打造永續新紀元

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

富采控股（3714）子公司隆達電子成功研發出一款LED綠色封裝產品—BioxtarTM，採用由植物原料提煉的綠色封裝材料，生質含量高達75%，成為全球第一款提煉於天然植物的LED封裝產品。

此項研發成果經生質塑膠工業中廣泛採用的國際生質含量測試ASTM D6866（美國材料驗證協會），該封裝材料生質含量高達75%，亦即降低75%石化封裝材料使用，屬於低碳的綠色封裝材料，在普遍採用石油提煉的LED封裝材料中可說是獨樹一幟，開創了綠色永續新紀元。

隆達電子將本次研發的BioxtarTM綠色封裝材料用於LED產品中，為全球首發的LED綠色封裝。BioxtarTM克服生質材料相較於傳統石化材料在封裝製程操作性、光學穿透性等問題，成功開發出具量產性及高透性之LED產品，徹底顛覆生質材料不適用於LED的既定印象；不僅達到對環境友善，更符合LED產品的規格與要求，可大幅提升綠色永續競爭力。

富采集團在產品開發階段即導入低耗能的理念，研發對於生態環境友善、資源利用率高的環保LED產品，以落實集團ESG藍圖，提升全體人類的生活福祉。身為集團成員之一，隆達電子呼應母集團的永續理念，以及高品質、高技術的一貫承諾，致力於背光顯示、感測及穿戴、車用照明暨顯示、專業照明等綠色產品創新研發。本次成功推出由天然植物原料提煉的LED綠色封裝BioxtarTM，不僅是富采集團綠色產品進展的重要里程碑，更打造業界綠色永續新紀元，提供LED除節能之外，更增加綠色環保加值的新亮點。

LED 隆達 環保

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