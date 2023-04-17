穩住國內經濟成長動能 第1季公建經費執行量創16年新高

國發會今（17）日表示，2023年整體公共建設計畫截至3月底的經費達成率為18.32%，累計執行金額1,256億元，較去年同期增加執行307億元，亦為近16年同期最高。國發會表示，今年整體公共建設總經費6,856億元。

國發會主委龔明鑫於今日委員會議中表示，目前公共建設執行進度穩健，未來仍需加速執行，朝向年度整體經費達成率超越95%為目標，以作為穩定國內經濟成長的重要動能，他並請各部會後續須依據各月經費執行目標管控推動，並掌握個案計畫執行困難主因，研提改善對策及早解決，必要時得透過工程會公共建設督導會報協處須跨機關協調事項。

龔明鑫也提到，行政院長陳建仁近期於行政院院會及視察公共建設時，一再指示中央及地方政府同心協力，加強溝通提升行政效率，讓公共建設都能在最短的時間內如期如質完成。因此，各部會主管的計畫如涉及須地方政府執行或協助事項，請與地方政府建立溝通協調推動平台，及時協商排除遭遇問題，提升公共建設執行效率。

龔明鑫強調，在疫後逐步解封之際，政府強化公共建設經費投入量能，有助於穩定國內經濟情勢及成長動能，各部會在公共建設推動各階段均應善盡主管權責，如在工程發包動工前，督導工程主辦機關依計畫需求及市場行情，針對招標文件編列合理預算及工期；工程順利決標動工後，責成工程主辦機關從執行進度、經費支用及重大里程碑管控等多面向進行列管工作，俾提前發現問題並及時因應處理。