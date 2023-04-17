2022詐騙損失550億美元 Gogolook攜手GASA找解方

跨國詐騙產業鏈威脅加劇，行政院宣布推動「打詐行動綱領1.5」，信任科技服務商Gogolook（走著瞧）今（17）日宣布加入國際防詐聯盟GASA（The Global Anti-Scam Alliance），以創始會員身份為亞洲與歐美的防詐產業搭起合作橋樑，提升台灣在全球防詐領域上的能見度。

生成式AI爆發帶來高度詐騙風險，Gogolook與GASA雙方合作的第一步，為下半年於台灣舉辦亞洲首屆的跨國防詐高峰會，邀集亞洲各國政府與監管單位、AI技術與防詐領域權威，以及資安業者共同交流最新詐騙情資、研擬防詐策略與政策倡議。Gogolook期許，與GASA的合作將有助於跨區域、跨領域的詐騙情資與技術交流，構築全球防詐壁壘。

GASA 2022年度全球詐騙報告指出，全球詐騙案件較2021年相比成長10%，詐騙財損高達550億美元，隨著生成式AI（如ChatGPT、DeepFake等）快速發展，在各地出現惡意使用的災情，未來勢必將加速詐騙樣態進化並降低行騙成本，加上個資外洩頻傳，凸顯防詐需要更多企業以及政府投入，以系統性的戰略共同防堵詐騙。

全球反詐騙聯盟GASA（The Global Anti-Scam Alliance）為歐美地區指標性的國際型非營利防詐組織，在政府與業界具有高度影響力，其成立宗旨為提高全球大眾對詐騙風險的意識，並積極促進防詐知識共享以及培訓教育，現有成員包含資安大廠趨勢科技、跨域名註冊EuroDNS、反網路釣魚工作小組APWG、數位調查機構CyberTrace等跨領域機構。

為強化亞洲區域性的防詐合作，為強化亞洲區域性的防詐合作，GASA執行長Jorij Abraham期待 Gogolook的加入能帶給GASA相當大的幫助，Gogolook以長年在亞洲各地深耕防詐領域，並累積十餘年的防詐解決方案研發與推廣經驗，獲得多國政府指明合作，旗下的創新防詐服務也逐漸獲得歐美市場關注，是GASA在亞洲打造防詐聯盟的最佳夥伴選擇。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，面對生成式AI持續發展，詐騙型態也不斷進化與加劇威脅，Gogolook希望透過與GASA的聯手，把亞洲的防詐經驗以及影響力帶至歐美地區，並藉此研發出下一個當代的創新典範。