美財報季開跑 銀行、科技、Netflix、特斯拉本周公布財報

富蘭克林證券投顧表示，第一季企業財報季開跑，本周多家銀行、科技、Netflix、特斯拉等企業將公布財報，其中有多家地區性銀行財報亦為觀察重點，聚焦存款及資產負債表健全度。

根據Factset統計，市場預估2023年第一季史坦普500企業獲利預估下滑6.8%，較去年12月底預估下滑0.3%下修、下修幅度大於五年及十年均值，若下滑6.8%為最終數據，將是2020年第二季以來最大降幅且為連兩季獲利下滑，企業淨利潤率及財測展望亦為重要看點，市場預估第一季淨利潤率為11.2%、低於前一季的11.3%及去年同期的12.2%。

產業方面，十一大產業中有五個產業獲利預估將成長，以消費耐久財(34%)、工業(12.6%)及能源類股(9.2%)獲利增幅最大，反觀原物料(-35.6%)、醫療(-20.6%)、科技(-15.0%)及通訊服務類股(-14.9%)獲利降幅最大。放眼2023全年，市場預估史坦普500企業獲利將小幅成長1.2%，較去年12月底預估成長4.5%下修。

富蘭克林證券投顧表示，美國景氣面臨下行風險、不排除可能出現溫和衰退之下，2023年美國企業獲利及利潤率將承壓，預估將牽動美股震盪仍大。而本次美歐銀行業危機背後也反映了利率急遽上升的影響，後續銀行業恐將進一步收緊貸款標準，預期將影響經濟、企業聘僱和通膨。

高盛證券預估銀行業壓力對經濟產出的影響是由銀行收縮貸款所造成的，預估2023年美國經濟增長將受到0.3~0.5個百分點的拖累，下修2023Q4年比GDP成長預測至1.2%。摩根士丹利認為，鑑於近幾周發生的事件，獲利指引越來越不切實際，儘管企業獲利預期已下修但仍偏高，股市面臨定價更低獲利預測的風險，考量股市終將反映獲利風險，建議防禦為宜，加碼民生消費、醫療及公用事業類股。

富蘭克林證券投顧表示，擔心短線波動者建議投資組合以美國多元收益平衡型基金為核心，並增持高評級複合債券型基金，掌握債市多頭契機並度過市場波動期。考量高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大，股票方面看好美國藍籌股、基礎建設和公用事業產業將展現韌性，並透過定期定額參與AI/數位轉型/氣候變遷趨勢商機。