工業局領軍 赴東南亞招兵

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

政府已鬆綁半導體業雇用外國大學畢業生，不受工作二年經驗限制。為補充半導體人才缺口，經濟部工業局今年更首度帶著半導體業者海外攬才，今年內要辦三團，分赴新加坡馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、泰國、印度等國，延攬當地大學生「直接就業」或「來台就讀」，進而充裕產學所需人才。

工業局首團已於3月底赴新加坡、馬來西亞兩地共六所頂尖學府攬才，參加企業包括台積電、聯發科技、聯華電子、群聯電子、日月光半導體、瑞昱半導體、矽品精密、欣銓科技。

此外，台灣大學、成功大學、陽明交通大學、中山大學、高雄大學、台北科技大學、高雄科技大學、正修科技大學等產學單位也同步推廣台灣半導體學習與就業環境優勢。

官員表示，只要我半導體業者聘雇，當地大學畢業生就可直接來台工作；同時，希望促成雙邊學校合作，先吸引還在學大學生來台就學，之後能直接留在台灣半導體產業。業者普遍認為此方式有助吸引全球高素質理工學子，了解台灣半導體就業是職涯發展相當好的選擇。

工業局表示，後續二團規畫納入菲律賓、越南、印尼、泰國、印度等人才素質屬性及與台灣風土民情相近之目標國家，強化攬才媒合成效，厚實我國產業國際人才資料庫，鞏固我半導體國際領先地位。

半導體 馬來西亞 新加坡

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