中油：明起汽油漲0.3元、柴油降0.2元

台灣中油宣布，自明（17）日凌晨零時起汽油調漲0.3元、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元及2.4元。

台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調漲5月銷往亞洲原油官價及石油輸出國組織與夥伴國採取減產保價策略等因素影響，帶動國際油價上漲，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.25美元，新台幣兌美元匯率升值0.008元，國內油價依公式計算漲幅為1.16%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.8元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元，汽、柴油各共吸收1.2元及2.4元，國內汽油實際價格每公升調漲0.3元、柴油實際調降0.2元。