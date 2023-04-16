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重出江湖掌台糖 楊明州：全力以赴擦亮金字招牌

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府前秘書長楊明州去年元月退休，打包物品中，有一張陪伴楊明州24年的竹蓆躺椅，充分展現楊念舊、質樸一面。本報資料照片
高雄市政府前秘書長楊明州去年元月退休，打包物品中，有一張陪伴楊明州24年的竹蓆躺椅，充分展現楊念舊、質樸一面。本報資料照片

高雄市政府前秘書長楊明州去年1月屆齡退休，含飴弄孫年餘，確定將出任台糖董事長，預計20日走馬上任。楊明州最近忙著研讀預算書等資料，他說，會帶領團隊全力以赴，擦亮台糖金字招牌。

楊明州現年66歲，出身彰化溪湖農村，他說，祖父當年種甘蔗交給台糖，兒時家中有養豬，身為農家子弟，對台糖有一定情感與連結。

楊明州指出，日前接到經濟部長王美花邀約，在家人全力支持下，答應加入台糖體系，會秉持過去在公務體系近40年永不懈怠精神，待同仁如家人，在各自崗位上同心打拚，會用新思維治理台糖，與時俱進，除了要經營得有聲有色，也必須增強社會對台糖的信賴感。

國營事業台糖土地面積約5萬公頃，市值高達1兆990億元，是全台大地主，一年繳地價稅逾27億，許多糖廠土地仍閒置，如何活化成為考驗。楊明州說，活化不是只有變賣一途，會有一些招商、土地再利用解方，並與地方建立夥伴關係，增加在地就業機會，創造共好。

「提升經營績效，關鍵還是在人才！」楊明州說，台糖目前有5家分公司、6個區處、7大事業部，員工3688人，除了擬定方針，台糖大家庭要能齊心前進，必須讓基層員工有士氣、有願景。

王美花賦予楊明州3大任務，包括確保民生肉品生產穩定、協助國家產業及能源發展，及持續擴建現代化養豬場等。楊明州表示，台糖目前有17座養豬場，朝向現代化養豬場轉型是趨勢，希望翻轉外界對台糖的刻板印象，也看到台糖更多可能性。

高雄市政府前秘書長楊明州（左）退休年餘，確定重出江湖，接任台糖董事長。本報資料照片
高雄市政府前秘書長楊明州（左）退休年餘，確定重出江湖，接任台糖董事長。本報資料照片
高雄市政府前秘書長楊明州當公務員將近39年，他生活質樸，上班時會帶妻子準備的十榖米粥，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。本報資料照片
高雄市政府前秘書長楊明州當公務員將近39年，他生活質樸，上班時會帶妻子準備的十榖米粥，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。本報資料照片

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