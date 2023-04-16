重出江湖掌台糖 楊明州：全力以赴擦亮金字招牌

高雄市政府前秘書長楊明州去年1月屆齡退休，含飴弄孫年餘，確定將出任台糖董事長，預計20日走馬上任。楊明州最近忙著研讀預算書等資料，他說，會帶領團隊全力以赴，擦亮台糖金字招牌。

楊明州現年66歲，出身彰化溪湖農村，他說，祖父當年種甘蔗交給台糖，兒時家中有養豬，身為農家子弟，對台糖有一定情感與連結。

楊明州指出，日前接到經濟部長王美花邀約，在家人全力支持下，答應加入台糖體系，會秉持過去在公務體系近40年永不懈怠精神，待同仁如家人，在各自崗位上同心打拚，會用新思維治理台糖，與時俱進，除了要經營得有聲有色，也必須增強社會對台糖的信賴感。

國營事業台糖土地面積約5萬公頃，市值高達1兆990億元，是全台大地主，一年繳地價稅逾27億，許多糖廠土地仍閒置，如何活化成為考驗。楊明州說，活化不是只有變賣一途，會有一些招商、土地再利用解方，並與地方建立夥伴關係，增加在地就業機會，創造共好。

「提升經營績效，關鍵還是在人才！」楊明州說，台糖目前有5家分公司、6個區處、7大事業部，員工3688人，除了擬定方針，台糖大家庭要能齊心前進，必須讓基層員工有士氣、有願景。