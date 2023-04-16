營利事業所得稅申報軟體開放下載 身分認證方法二擇一

5月報稅季即將開跑，去年（2022）營利事業所得稅結算網路申報軟體自4月15日起在財政部電子申報繳稅服務網站開放，營利事業團體可先下載安裝申報軟體，5月起即可直接線上辦理所得稅結算申報。財政部表示，辦理申報結算，身分認證可依循兩種方式擇一申請。

財政部台北國稅局表示，2022年度營利事業所得稅結算網路申報軟體自112年4月15日起放置於財政部電子申報繳稅服務網站（ https://tax.nat.gov.tw ），營利事業及教育、文化、公益、慈善機關或團體可先至該網站申請網路申報身分認證，並於上述日期起下載安裝申報軟體，以利2023年5月1日起使用網路方式辦理2022年度營利事業所得稅結算申報。

台北國稅局表示，營利事業及機關團體由網路辦理結算申報，須依規定申請網路申報身分認證，可依下列2種方式擇一申請：

一、簡易電子認證方式：由財政部電子申報繳稅服務網站點選常用服務∕「密碼申請」，輸入營利事業統一編號（機關團體扣繳編號）及負責人、代表人或管理人身分證統一編號後，依序鍵入相關資料完成密碼申請，已申請簡易電子認證密碼者不需再申請。

二、電子憑證認證方式：營利事業向經濟部工商憑證管理中心( https://moeaca.nat.gov.tw )申請工商憑證IC卡，機關團體及其代理人（事務所）向XCA組織及團體憑證管理中心( https://xca.nat.gov.tw )申請留有統一編號資訊之組織及團體憑證IC卡。

申報軟體下載路徑為財政部電子申報繳稅服務網站首頁／非個人稅／營利事業所得稅項下，營利事業及機關團體可分別點選「營所稅結（決）算申報」及「營所稅機關團體申報」，再至「軟體下載與報稅」下載。

包含營所稅結（決）算申報程式（含建檔、審核、列印）、股東股份轉讓媒申審核申報程式、投資人明細媒申審核申報程式、設備或技術投抵媒申審核程式、公司員工取得獎酬員工股份基礎給付選擇延緩繳稅或緩課媒申審核程式、以技術或享有所有權之智慧財產權作價入股選擇延緩繳稅或緩課媒申審核程式、未分配盈餘實質投資媒體申報審核程式、嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除申報審核程式及營所稅結算機關團體申報系統等申報軟體。

台北國稅局呼籲，營利事業及機關團體先至財政部電子申報繳稅服務網站申請網路申報身分認證，並自2023年4月15日起下載安裝申報軟體，以利2023年5月1日起以網路辦理2022年度營利事業所得稅結算及2021年度未分配盈餘申報。