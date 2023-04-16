久旱未雨芒果難結果 中央地方合作解燃眉之急

近期降雨有限，南部地區已超過600天未降下超過200毫米的大雨，旱象嚴峻，河川水流量持續降低，山區灌溉用水短缺，經濟部除持續推動抗旱措施穩定公共用水外，並與台南市政府合作，調派水車從虎頭埤載水至玉井等山區，供農民載運澆灌，來穩定今年芒果的收成。

經濟部水利署表示，3月1日旱災中央災害應變中心成立後，指揮官、經濟部長王美花關心旱情對農業生產影響，特別請農政單位協調南部地方政府，調查農業用水需求，全力運用埤塘、溪流、區域排水、公有及民間水井等多元水源協助完成供灌。中央與地方一起合作，盡全力減少旱象對農業的衝擊。

水利署表示，芒果為台南玉井、楠西、左鎮及南化山區一帶重要農產品，目前正值芒果結果期，但因近期旱情導致灌溉水源短缺，農民憂心缺水影響收成，因此水利署與台南市政府即刻展開行動，並與農水署合作解決山區農業用水需求，已自4月12日起，每日調度約11輛5噸到15噸的水車，從新化虎頭埤載水至玉井等山區所設置29處臨時取水點，供農民載運澆灌芒果等果樹，以解農民解燃眉之急。

水利署指出，目前已到抗旱最後關頭，在旱象解除前，水利署及相關單位將持續依據旱災中央災害應變中心結論執行各項找水、省水及調水工作，為各界用水盡最大努力，也籲請社會大眾一起落實節約用水，共度枯水期難關。