世界台灣商會聯合總會開幕 蔡總統：歡迎台商回來投資

蔡總統今（15）日下午以錄影方式為「世界台灣商會聯合總會第29屆第二次理監事會議開幕典禮」致詞，肯定台商在打拚事業外，積極貢獻國際公民社會，讓台灣在國際上有更高能見度及更大影響力。並歡迎台商回來投資，帶動台灣發展與繁榮。

蔡總統致詞表示，世總成立到現在，已經邁進第29年，會員分布全球六大洲、71個國家及地區，一共有175個地區商會，超過4萬名的台商成員。而大家在打拚事業之外，也積極貢獻國際公民社會，讓台灣在國際上有更高的能見度，以及更廣大的影響力。

她舉例，今年2月土耳其發生強震，世總也即時發動募款，匯聚全世界台商愛心，透過實際的行動表達對災民的關懷以及支持。而全球都面對淨零轉型的挑戰，國發會去年已經發布淨零排放轉型路徑；今年《氣候變遷因應法》也已經通過，都顯示台灣落實淨零碳排的決心。

蔡總統特別感謝世總總會長黃行德，上任以來就成立「全球企業永續發展推動委員會」，協助全球台商落實ESG。未來，政府會持續地輔導企業升級轉型，和大家共同將低碳、零碳的挑戰，轉變為重要的商機。

政府也會持續優化台灣的經貿投資環境。「投資台灣三大方案」已經延長實施到2024年。目前已經吸引到1,325家企業，超過新台幣2.4兆元的投資，歡迎所有台商朋友回來投資，帶動台灣的發展以及繁榮。