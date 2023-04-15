大陸調查台灣貿易壁壘 經濟部證實我方WTO收到通知
中國大陸商務部日前宣布將要調查台灣對大陸產品所設貿易壁壘調，總計產品共2,455項。經濟部表示，台灣WTO代表團在台灣時間13日收到大陸WTO代表團通知，並指出過去大陸從未透過WTO管道反映經貿議題，確實相當意外。
據往例，中國大陸即便有經貿問題，但是一直認為台灣貿易問題是「內政問題」，所以不會透過WTO以「會員國」對「會員國」來進行磋商。經濟部官員坦言，陸方反映管道與原本判有落差。
對於接下來動作，陸方將在六至九個月開始調查，相關談判部分將會交由行政院經貿談判辦公室（OTN）進行，而經濟部、農委會則會針對工業及農業產品等進行產業影響評估。
根據貿易局「開放中國大陸農、工產品進口項目統計表」，台灣未開放大陸產品約占全部貨品約二成，產品包括肉品、酒類、水果、藥劑、紡織品及瓷磚等。
中國大陸12日宣布將調查台灣針對大陸產品的貿易壁壘，涉及2,455項商品。針對調查完成後若對我國進行報復手段，政府有何救濟方式。經濟部長王美花受訪說，陸方啟動貿易調查有一定時間，政府會進行沙盤推演來決定如何因應。
談到雙方溝通管道，王美花受訪說明，可交由行政院談判辦公室（OTN）及WTO，認為貿易障礙若用WTO概念，就是會員跟會員之間諮商，按照大陸《對外貿易壁壘調查規則》也應通知台灣政府，否則調查會不完整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言