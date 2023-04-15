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大陸調查台灣貿易壁壘 經濟部證實我方WTO收到通知

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。本報資料照
經濟部長王美花。本報資料照

中國大陸商務部日前宣布將要調查台灣對大陸產品所設貿易壁壘調，總計產品共2,455項。經濟部表示，台灣WTO代表團在台灣時間13日收到大陸WTO代表團通知，並指出過去大陸從未透過WTO管道反映經貿議題，確實相當意外。

據往例，中國大陸即便有經貿問題，但是一直認為台灣貿易問題是「內政問題」，所以不會透過WTO以「會員國」對「會員國」來進行磋商。經濟部官員坦言，陸方反映管道與原本判有落差。

對於接下來動作，陸方將在六至九個月開始調查，相關談判部分將會交由行政院經貿談判辦公室（OTN）進行，而經濟部、農委會則會針對工業及農業產品等進行產業影響評估。

根據貿易局「開放中國大陸農、工產品進口項目統計表」，台灣未開放大陸產品約占全部貨品約二成，產品包括肉品、酒類、水果、藥劑、紡織品及瓷磚等。

中國大陸12日宣布將調查台灣針對大陸產品的貿易壁壘，涉及2,455項商品。針對調查完成後若對我國進行報復手段，政府有何救濟方式。經濟部長王美花受訪說，陸方啟動貿易調查有一定時間，政府會進行沙盤推演來決定如何因應。

談到雙方溝通管道，王美花受訪說明，可交由行政院談判辦公室（OTN）及WTO，認為貿易障礙若用WTO概念，就是會員跟會員之間諮商，按照大陸《對外貿易壁壘調查規則》也應通知台灣政府，否則調查會不完整。

WTO 經濟部 王美花

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