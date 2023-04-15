陳昭義 接國營會副主委

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北報導
經濟部長王美花敦請台糖董事長陳昭義回任經濟部國營事業委員會副主委。記者鍾泓良／攝影
經濟部長王美花敦請台糖董事長陳昭義回任經濟部國營事業委員會副主委。記者鍾泓良／攝影

經濟部國營會昨（14）日宣布，台糖董事長陳昭義回任國營會副主委，負責掌管台電、中油、台水及台糖等國營事業；台糖董座將由前高雄前代理市長楊明州接任。

陳昭義過去曾任國營會副主委，他說，要先去了解業務，尚未設定必須完成的目標。但自己本來就跟國營會同事很熟，所以等於回到「另外一個家」，接任新職不覺得有負擔。

經濟部表示，陳昭義擔任台糖董座期間，致力於多角化經營，配合工業局以「只租不售」方向開發產業園區，創造產業發展契機，並全面改建現代化養豬場，提供國內國產優良肉品。

陳昭義內也陸續完成東海豐農業循環園區運轉啟用，雲林虎尾、斗六、台南南沙崙等現代化豬場開始試營運。經濟部長王美花希望以陳昭義歷任工業局長、國營會副主委等豐富管理經驗，回任國營會副主委，督導所屬事業的建設進度。

至於台糖公司董座，經濟部表示將由楊明州接棒。楊明州有成功大學土木工程研究所碩士學位，從基層做起的資深公務人員，在城市管理、工務專業上備受各界肯定，曾歷任高雄市政府代理市長、副市長、秘書長等職務。王美花也賦予出身農家的新任楊明州三大任務，分別是確保民生肉品生產穩定、協助國家產業及能源發展，以及持續擴建現代化養豬場等。

台糖 經濟部 工業局

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