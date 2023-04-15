陳昭義 接國營會副主委

經濟部國營會昨（14）日宣布，台糖董事長陳昭義回任國營會副主委，負責掌管台電、中油、台水及台糖等國營事業；台糖董座將由前高雄前代理市長楊明州接任。

陳昭義過去曾任國營會副主委，他說，要先去了解業務，尚未設定必須完成的目標。但自己本來就跟國營會同事很熟，所以等於回到「另外一個家」，接任新職不覺得有負擔。

經濟部表示，陳昭義擔任台糖董座期間，致力於多角化經營，配合工業局以「只租不售」方向開發產業園區，創造產業發展契機，並全面改建現代化養豬場，提供國內國產優良肉品。

陳昭義內也陸續完成東海豐農業循環園區運轉啟用，雲林虎尾、斗六、台南南沙崙等現代化豬場開始試營運。經濟部長王美花希望以陳昭義歷任工業局長、國營會副主委等豐富管理經驗，回任國營會副主委，督導所屬事業的建設進度。

至於台糖公司董座，經濟部表示將由楊明州接棒。楊明州有成功大學土木工程研究所碩士學位，從基層做起的資深公務人員，在城市管理、工務專業上備受各界肯定，曾歷任高雄市政府代理市長、副市長、秘書長等職務。王美花也賦予出身農家的新任楊明州三大任務，分別是確保民生肉品生產穩定、協助國家產業及能源發展，以及持續擴建現代化養豬場等。