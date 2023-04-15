林右昌：虛坪公設 二個月提方向
內政部長林右昌昨（14）日接受網路媒體訪問，提出虛坪改革部分，大概會在二個月後提出方向，會有次序一步步推動。
對虛坪改革、公設問題，林右昌說，改革內容要等之後再正式報告，大致方向就是針對虛坪、車位、車道等都有觸及，方向是很清楚的，未來會在合適時機跟大家報告。
至於預售屋履約保證，林右昌指出，目前最大問題是能否充分保護修費者，大概有五種做法，會一條條檢視，若有不足就會做相關法制修正，會盡量確保消費者權益。
他說，住宅問題複雜，是種慢性病，高房價原因包括土地價格被炒作、販賣過程中有不肖炒作行為，平均地權條例修法，是針對不當炒作做處理，他認為不該說是打房，而是「打炒房」，有些人把房子當股票玩，想要一年內短進短出，把房價墊高後拿走價差，讓後面的人接手壓力更大。
林右昌說，平均地權條例修法後，從去年到現在來看，全國六都之中有五都房價已做修正，只有高雄市是微幅上漲，目前也是量縮，預售屋成交量萎縮到30%左右，需要時間讓價格慢慢下來，等到合理價位時就需要政策來引導。
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