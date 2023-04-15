林右昌：20萬戶社宅 拚年底達陣

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

蔡總統八年20萬戶社宅承諾是否會跳票？內政部長林右昌昨（14）日表示，到年底應該可以達成，因為20萬戶是包括中央、地方興建，還有包租代管部分，會持續朝目標努力。

林右昌還指出，直接興建的社宅在未來需要進一步擴大，然而從找土地、興建、後續管理等都需要時間，但台灣起步太晚，在歐美先進國家已經走了70至80年，但台灣只有六年，現在的2.4萬多戶應該逐步提升，才有辦法符合大家需求。

林右昌昨日接受網路媒訪問，他提到，有民眾建議社宅坪數不用太大，這部分都有聽到各方意見，會進行相關修正，不過政策方向就是要讓大家如果要租就是要租得起，而要買的話，也要朝能買得起的方向走。

林右昌也指出，內政部業務是主管土地、住宅等相關事宜，但住宅議題也攸關金融、財政等，都是屬於跨部會，就像打詐騙也不僅是內政部警政署的工作。

近期台積電設廠議題帶動高雄房市大漲，林右昌表示，有重大投資導致地價上漲，在整體規劃時，就要同步規劃設立社宅、公共服務設施，不要把內部成本外部化，畢竟有新的投資就會有住宅需求，這點需要在內部就進行處理。

因此未來針對重大投資時，應該要配套進行規劃，讓公共利益能夠平衡，才有辦法解決住宅問題跟提供平價住宅給需要的老百姓。

若台積電最後沒有設廠，房價可能會崩跌嗎？對此，林右昌則說，賣房子的廣告可以看到該處有某某題材，而台積電目前應該是蓋廠的期程有做調整，未來這種企業投資，應該先把員工住宅需求都先配套規劃好。

針對青年購屋基金問題，林右昌表示，政府要提供中等，然後大家負擔得起的房子，鼓勵年輕人存款，然後政府再給予另外支持，協助有第一筆自備款。

林右昌 台積電

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