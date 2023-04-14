前彰化縣長魏明谷 出任中小企業信用保證基金董事長
中小企業信用保證基金董事長多年懸缺，今（14）日宣布，經行政院核定後將由現任總統府國策顧問、前彰化縣長魏明谷擔任。
經濟部長王美花期許，了解中小企業需求的魏明谷董事長，能夠帶領中小信保基金配合政府疫後振興政策，深化地方關懷服務，讓信保資源能夠更進一步支持產業創新升級，邁向智慧化、低碳化生產的方向。
中小信保表示，魏明谷為大葉大學事業經濟研究所碩士，曾任彰化縣議會第13、14屆議員、立法院第五、六、八屆立法委員、彰化縣第17屆縣長、台灣自來水公司董事長及國策顧問，學經歷完整，非常具有管理經驗。
中小信保基金係政府捐助財團法人，設置目的在提供直接及間接信用保證，以協助中小企業取得融資，發展經濟。
中小信保基金於民國1974年成立迄今49個年頭，累計協助超過70萬戶企業取得超過24兆融資，是企業融資的好幫手。魏明谷在擔任彰化縣長期間，與中小信保基金共同推動「彰化縣幸福圓夢貸款」相對保證專案，協助彰化地區民眾取得創業及經營所需資金，繁榮地方經濟。
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