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長榮謝惠全：第1季已觸底 有信心會出現盈餘

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運4月14日舉行法說會，總經理謝惠全表示第一季運價降幅不小，第一季營收還是比運價跌幅還小，有信心第1季會出現盈餘。記者黃淑惠／攝影
長榮海運4月14日舉行法說會，總經理謝惠全表示第一季運價降幅不小，第一季營收還是比運價跌幅還小，有信心第1季會出現盈餘。記者黃淑惠／攝影

長榮海運（2603）4月14日舉行法說會，總經理謝惠全表示，海運市場第1季運量及運價滑落幅度大但已經觸底，大家不會被「驚到」，第2季已開始緩步回升，第3季旺季還是可期，看法維持一樣「審慎不悲觀」，第1季營收表現來看，有信心第1季還是會出現盈餘。

全球海運市場風雲再起，長榮海運的船隊競爭力強大，有信心能在混亂市場中脫穎而出；第一季運價降幅不小，第一季營收還是比運價跌幅還小，對於第1季獲利表現有信心。

目前業界較擔心的2M聯盟(馬士基Maersk、地中海航運MSC)協議終止後，會不會導致其他聯盟也開始出現分裂和重組，長榮參加的海洋聯盟(OA) 1產品組合、合作模式都十分融洽，所以2M聯盟即將結束，對OA的聯盟影響不大，再加上OA聯盟的合約已經簽到2027年。

市場長約線的簽約概況，長榮海運今年仍舊會維持美國線合約比重約65%，歐洲市場則占3成，今年第1季運價跌幅太大，長約的簽約速度也會受到影響，4月進入換約簽約密集期。

謝惠全對於全球海運市場展望，市場對於今年運價看法過度悲觀，上半年運價及貨量確實比預期中疲弱，運價跌幅近8成，國內主要三家海運公司第1季的營收減幅也都達6成；運價低檔已經徘徊一段時間，已經開始三周反彈，運價自第二季緩步回升，競爭力強的公司出頭天，如果烏俄戰爭能夠提前結束，對於海運市場的復甦還會有催化效果。

長榮海運4月14日舉行法說會，總經理謝惠全表示第2季已開始緩步回升，第3季旺季還是可期。記者黃淑惠／攝影
長榮海運4月14日舉行法說會，總經理謝惠全表示第2季已開始緩步回升，第3季旺季還是可期。記者黃淑惠／攝影

長榮海運 營收

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