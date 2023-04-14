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盤勢震盪 台股平衡基金跟漲抗跌打敗指數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一個月台股平衡基金
近一個月台股平衡基金

台股萬六關卡前近關情怯，投信法人表示，台股目前投資難度高、風險機會並存，令投資人很難捉摸，台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，投資人現階段可以台股平衡基金可來因應市場的波動。

觀察近一個月台股平衡基金績效表現，同期間打敗大盤有16檔，近一月績效前三名包括群益真善美基金、群益平衡王基金、第一金中概平衡基金都有6%以上的好表現。台股平衡基金不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備，不啻為現階段想介入台股的好選擇。

群益真善美基金經理人邱馨儀表示，第1季上旬因巴菲特買進台積電帶動下，台股一路上漲至15,654.5點，後續因巴菲特出清持股，導致台股開始震盪，此後，美國矽谷銀行及瑞士信貸皆爆發財務危機，台股一度下滑至15,221.12點，指數呈現區間震盪。市場預期5月將會是此波升息循環的終點，在美國矽谷銀行及瑞士信貸事件之後，市場甚至樂觀預期7月將有機會開始降息，後續台股將回歸基本面。

群益平衡王基金經理人陳沅易表示，台灣公布2月景氣對策信號，連續第四個月呈現藍燈，雖然綜合判斷分數再降1 分，為10分，但領先指標持續回升，且月增幅擴大，代表景氣雖不如去年同期，但已見逐步回穩。製造業景氣已有改善跡象，經濟部公布的外銷訂單訂單動向指數反映廠商展望3 月接單額可望較2月為佳，製造業營業氣候測驗點持續回升，但景氣對策信號是以年變動率為評估的基礎，去年3月綜合判斷分數高達31，基期較高，預期第2季將較有機會脫離藍燈，台股後市仍偏多看待。

台股 景氣對策信號

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