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環保署：台灣所收碳費確定可抵歐盟碳關稅

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

歐盟將於2026年全面施行「碳關稅」，環保署今（13）日表示，今年3月初已跨部會組團赴歐盟交流，確認台灣未來所徵收的碳費，可抵減歐盟碳關稅，至於抵減細節，後續歐盟還會再與各國磋商。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM，俗稱碳關稅）上路在即，台灣也預計在2024年開徵碳費，不過產業界憂心，台灣收取「碳費」而非「碳稅」，國際上是否承認？輸歐之後能否用來抵減碳關稅？如今環保署釋出明確訊息，產業可暫時鬆一口氣。

環保署今日舉行「淨零轉型 攜手同行」氣候論壇，由環保署前署長、成大名譽教授張祖恩主持，環保署長張子敬、經濟部次長曾文生、永豐實董事長何奕達、資誠永續發展服務股份有限公司董事長李宜樺等出席。

氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，今年3月初，環保署與經濟部貿易局、外交部條法司等組團赴歐盟，與歐盟執委會負責CBAM單位交流意見，對方表示，歐盟對於已在其他國家支付的碳價（carbon price），無論是稅、費都承認，都能夠扣減歐盟碳關稅。

不過蔡玲儀指出，由於在歐盟當地的碳定價，有給予一定免費額度，但台灣未來碳費設計，是針對徵收對象的全部排碳徵收碳費，跨國之間的碳定價設計不同，未來如何扣減碳關稅，歐盟還會再與各國磋商。

另外蔡玲儀表示，我國碳費將於年底前完成碳費徵收法制，明年送交碳費審議會決定費率，並自明年開始收費，針對碳費徵收對象，希望先大後小、分階段徵收，提出自主減量計畫並達到目標，可享優惠費率。

蔡玲儀表示，氣候法12項重要子法，希望8月前能夠提出方案，蒐集各界意見並討論。

另外對於業者期待廢棄物循環再利用、源頭減量也能取得碳權，蔡玲儀表示，主要問題在於碳權歸屬，要屬於出資者、出技術者還是使用場域，不能同一項減量行為重複計算碳權。

歐盟 環保 關稅

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