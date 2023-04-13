減緩春雨偏少衝擊 新竹、台中轉減壓供水黃燈

旱災中央災害應變中心於今（13）日召開第3次工作會報，由指揮官經濟部長王美花親自主持。考量到後續降雨仍有不確定性，有必要審慎採取因應措施，經研商決定自即日起新竹及台中（含北彰化）地區調整為減壓供水黄燈，並加大減量供水橙燈地區節水力道，以提升節水成效。

王美花表示，近期雖有降雨，但對旱象幫助有限，在中央地方共同合省水、多調水及多找水成效已達8.1億噸，持續加強各項蓄存水庫水源，以高雄地區澄清湖為例，3月31日水庫蓄頓（68%），月10日己提升至2萬噸(94%)；惟中央氣象局預至5月上氣候偏乾，降雨偏少機率大，需更審慎提前部署加道。

故新竹及台中（含北彰化）地區調整為減壓供水黃燈，在量不影響民眾生活用水原則下，於夜間離峰時段10時至隔日早上6時實施減壓供水。

另台南及高雄等燈減量供水地區，4月20日起每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，節水率由10%提升至15%希望能進一步加大節水力道，延長水庫供水期程。

王美花補充，為因應南部地區春雨不如預期及梅雨晚到的可能性，已推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，4月底前可增加南部地區舟萬噸水源，5月中增加至每日16.6萬噸。

水利署同步推動移動式淨水設備產水、再生水產能擴大、緊急海淡機組等多元抗水源上場救，並針對山區及偏遠地區農業用水需求，設置大型移動式淨水設備及供水站，協助有需求農民以水車取水載運補充水源。