主計總處公布2023年終獎金！平均1.68個月 為近五年較高水準

主計總處今（13）日公布2023年工業及服務業廠商發放年終情形，平均發放1.68個月，較去年增加0.05個月，為近五年較高水準，與2019年一致。其中，金融及保險業以3.39個月蟬聯冠軍，其次依序是不動產業2.12個月、運輸及倉儲業1.96個月，製造業則受去年下半年景氣趨緩影響，平均1.93個月，未能擠進前三強。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，2023年工業及服務業廠商年終獎金，較2022年增加3608元，平均發放金額75,688元是歷年最高。儘管去年第4季景氣開始較不好，但由於疫情解封，內需服務業開始改善，營收表現都有強勁反彈，因而帶動整體工業及服務業今年年終獎金的發放情形。

陳惠欣指出，金融及保險業今年年終獎金發放金額22萬1824元，排名第二的不動產業金額為91,030元，但二行業發放的月數都較去年減少，多少反映去年企業獲利情形。不過，排名第三的運輸及倉儲業，年終獎金發放月數，則從2022年的1.69個月，增加到1.96個月。

與內需產業連動相關的批發及零售業、住宿及餐飲業、支援服務業，以及藝術、娛樂及休閒服務業的年終獎金發放月數，則都是呈現增加情形，今年分別拿到1.48、0.65、0.46、0.65個月年終獎金。

至於近五年工業及服務業廠商年終獎金的發放月數，分別為2019年1.68個月、2020年1.65個月、2021年1.64個月、2022年1.63個月、2023年1.68個月。