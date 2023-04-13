協助新創事業復甦 國發會：新創事業特別股贖回延長為五年

寶馬集團（BMW）2月底推出氫燃料車示範車隊，這家德國汽車巨頭將氫形容為「零排放機動車輛拼圖中缺失的一塊」。BMW的iX5 Hydrogen使用豐田的燃料電池，最高時速超過112英里，已開始在慕尼黑的一家工廠組裝。該車型將氫氣儲存在兩個氣槽中，可在三到四分鐘內加滿，其續航里程為313英里。它將在2023年投入使用，雖然推出的規模很小，不到100輛，但主要是「在國際間用於各種目標群體的示範和試驗」。 寶馬是繼續研究氫潛力的幾家汽車公司之一。其他公司包括豐田和現代，而Riversimple等規模較小的企業也在研發氫動力車。

2023-04-13 09:00