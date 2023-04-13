陸方調查台灣對陸產品貿易壁壘 王美花：不設限願磋商

中國大陸商務部昨（12）日宣布將調查台灣對大陸貿易壁壘，涉及2,455項商品。起因是台灣對大陸農工產品進口過於嚴格遭到反制，經濟部長王美花今（13）日重述經濟部所發出聲明，強調願意在不設限情況下，就貿易議題與對岸磋商討論。

根據貿易局「開放中國大陸農、工產品進口項目統計表」，台灣未開放大陸產品項目共2,460項數，約占全部貨品約二成，產品包括肉品、酒類、水果、藥劑、紡織品及瓷磚等。對於為何與2,455項產品有差異，貿易局解釋是雙方稅號認定不同所產生誤差。

王美花指出，兩岸產品限制是從1993年所訂定的《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》，這段期間台灣針對沒有影響國家安全、無重大經濟影響的產品就有開放，期間已開放9,835項中國大陸農、工產品進口；兩岸加入WTO同樣沒有針對相關貨品進行磋商，所以情況延至今日。

如今大陸突然提出調查，依規定對方政府應會磋商，王美花說，經濟部立場就是按照規定處理，如果不設前提下，「中方要跟我們來磋商，我們也願意來跟他做磋商。」至於是否跟陸方反映，她說，大陸昨日剛公告啟動調查，目前「這個主要是它要不要來跟我們磋商的問題。」

經濟部貿易局晚間發布三點聲明，其中呼籲，兩岸的經貿互動是互利互補，是區域間甚至是全世界供應鏈的關鍵一環，對全球穩定繁榮至關重要。陸方不宜將貿易議題「複雜化」、「工具化」，干擾全球經濟發展。