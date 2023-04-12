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阿聯酋航空與聯合航空攜手 強化美國飛行網絡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
阿聯酋航空與聯合航空啟動聯營合作夥伴關係，強化美國飛行網絡。業者提供
阿聯酋航空與聯合航空啟動聯營合作夥伴關係，強化美國飛行網絡。業者提供

美國客運市場需求大爆發，各家航空業者全面搶進，阿聯酋航空與聯合航空今天的宣布，啟動聯營合作夥伴關係，強化美國飛行網絡，以杜拜為樞紐，拓展美國境內飛行網絡，旅客可經由芝加哥、休士頓、舊金山連接超過150個美國城市、前往加拿大、墨西哥、加勒比海地區及中南美洲數十個目的地，同時享有聯合航空的聯營航班優惠。

旅客僅需一張機票，即可享有阿聯酋航空行李額度及行李直接轉運至最終目的地的服務。

阿聯酋航空Skywards 會員及聯合航空前程萬里飛行計畫會員皆享有回饋獎勵。

阿聯酋航空與聯合航空正式展開聯營合作，阿聯酋航空旅客前往美國將更為便捷，航線選擇也更加多元、彈性。即日起，阿聯酋航空旅客可透過官網及旅行社合作夥伴訂購機票，飛往芝加哥、休士頓及舊金山等美國三大商業重鎮，進而轉乘聯合航空前往美國各地。自美國出發的阿聯酋航空旅客，可搭乘聯合航空航班至阿聯酋航空在美三大樞紐航點 – 芝加哥、休士頓、舊金山，再轉乘阿聯酋航空航班飛往杜拜，透過阿聯酋航空綿密的飛行網絡，前往中東、非洲、中亞及印度次大陸等地，探索更廣闊的世界。

旅客可享受阿聯酋航空屢獲殊榮的機上服務，以及合作協議附屬的多重優惠。搭乘阿聯酋航空聯營航班的旅客，只需要一張機票就能規劃整個旅程，除了能方便託運行李至最終目的地外，亦能享受阿聯酋航空的行李額度；阿聯酋航空Skywards會員更可於聯合航空全球所有航班中賺取及兌換哩程數。

透過兩家航空公司的聯營合作，旅客可輕鬆解鎖亞特蘭大、奧斯丁、丹佛、明尼亞波利斯及鳳凰城等阿聯酋航空航點以外的美國城市。如計劃前往其它城市例如底特律的旅客，則可搭乘阿聯酋航空自杜拜直飛芝加哥或休士頓，再轉乘聯合航空航班前往最終目的地，同時享有聯營航班專屬的飛行服務。

希望搭乘阿聯酋航空至杜拜的旅客，亦可透過美國境內綿密的飛行網絡，經由阿聯酋航空當地三大樞紐城市前往杜拜。

阿聯酋航空商務長阿德南‧卡辛（Adnan Kazim）表示：「我們非常高興能正式展開與聯合航空的合作，大幅提升阿聯酋航空在美國市場的服務能量。藉由聯合航空遍佈全美的飛行網絡，我們將能為全球旅客提供更多選擇，輕鬆造訪美國境內超過150個城市，滿足學生、商務或探親、旅遊等不同需求。」

阿聯酋航空與聯合航空的聯營航班協議，亦讓旅客能輕鬆到訪其它美洲國家，恣意暢遊數十個位於加拿大、墨西哥、加勒比海地區及中南美洲的旅遊勝地，並享有單張機票即可規劃整趟旅程，及順暢連接至三大樞紐（芝加哥、 休士頓及舊金山）的便利性。

目前，阿聯酋航空提供杜拜往返12個美國城市的航班，並飛往加拿大、墨西哥、巴西和阿根廷等5個國家。

依據雙方簽訂的合作協議，阿聯酋航空Skywards會員搭乘聯合航空營運的國際或美國國內航班，可立即賺取哩程數；聯合航空前程萬里飛行計畫會員若搭乘聯合航空執飛的紐華克—杜拜航班，並於杜拜轉乘阿聯酋航空的特定航班，也可賺取哩程數。

阿聯酋航空及flydubai屢獲殊榮的忠誠計畫亦持續提供全球3,000萬名會員獨家優惠。

阿聯酋航空在美洲有17個航點，包括美國的波士頓洛根國際機場（BOS）、紐約甘迺迪國際機場（JFK）、洛杉磯國際機場（LAX）、休士頓喬治．布希州際機場（IAH）、芝加哥歐海爾國際機場（ORD）、華盛頓哥倫比亞特區杜勒斯國際機場（IAD）、西雅圖國際機場（SEA）、紐華克自由國際機場（EWR）、奧蘭多國際機場（MCO）、達拉斯/沃斯堡國際機場（DFW）、舊金山國際機場（SFO）及邁阿密國際機場（MIA）。阿聯酋航空亦飛往墨西哥市（MEX）、多倫多（YYZ）、聖保羅（GRU）、里約熱內盧（GIG）與布宜諾斯艾利斯（EZE）。

阿聯酋航空 美國 機場

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