起而行訂單出貨大爆發 美國超級快充訂單明年出貨上看2千台

士林電機攜手起而行綠能一起搶攻電動車新商機。起而行綠能董事長簡金品今(12)日表示，起而行獲美國能源商3年超級快充訂單，明年出貨訂單量上看2,000台，年增率達400%。士電於去年6月投資10億元成立「綠巨能」品牌，將創能、儲能、用能三大區塊整合為一，綠能系統提供訂單的全方位解決方案。

簡金品今天表示，起而行的美國訂單陸續進來，而且是全部規格可使用的快速充電椿，350kW充電樁4月完成認證後、5月開始出貨，預計下半年出貨到美國的數量會達到300台到400台，下半年出貨速度會加快，明年預計1,000台到2,000台。這些訂單全部由士電接單生產，而且是汽車充電椿為主，至於兩輪機車的充電椿今年12個國家開始出貨，歐洲6個，東南亞也有6個，包括越南、泰國、印尼等。

士電電裝產品事業群總經理董濟仁表示，士電充電樁硬體方面，也不斷地推陳出新。350kW充電樁將於5月取得美國UL認證，CNS及CE認證接續申請。今年研發的重點為480kW水冷超級快充，可供大型停車場、休息站、物流及巴士轉運站等場域的充電營運業者更多的選擇，整合光、儲、充一條龍服務，打造成為綠能系統的全方位解決方案供應商。