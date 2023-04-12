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久陽3月營收3.63億元季減15％ 樂觀看待未來營運

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

久陽精密（5011）3月自結合併營收3.63億元，較去年同期衰退26%，累計第1季合併營收9.76億元，較去年同期減少15%。

久陽表示，第1季合併營收比去年同期減少，主要是子公司台鋼運輸因海運費大跌，導致營收較去年同期減幅較大，但螺絲本業守穩基本盤，第1季營收僅較去年同期小幅衰退4.4%，且平均銷售單價較去年同期提高5%。業務單位3月下旬至德國參加螺絲展，近距離觀察德國市況，多數客人表示第1季產品銷售狀況平穩，惟庫存水位去化略顯緩慢。因此，業務單位靈活調整接單策略，而銷售單價則因中鋼調漲第2季棒線盤價而有撐盤力道。

在子公司方面，台鋼運輸受海運費走低影響，營收失色﹔惟美國線運費將有調漲計畫，近期艙位緊張，多家船公司均在醞釀漲價，對台鋼運輸營運將是一大助力；子公司榮福代操的台東焚化廠2月開始試營運，屏東焚化廠垃圾操作量亦逐漸回復正常水位，榮福第1季營收較去年同期成長41%。

營收 德國

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