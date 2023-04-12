銀行業危機預告經濟即將衰退 建議布局績優股和防禦股

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，三月數據顯示就業信心維持在黃燈，營建許可、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在紅燈，而失業金申請、卡車運輸則維持在綠燈，整體美國經濟儀表板仍維持紅燈。

富蘭克林投顧表示，近期美國經濟數據顯露疲態，加上最新一項對美國15家大型銀行首席經濟學家的調查顯示，預期未來6個月消費者和企業的信貸狀況將惡化至疫情爆發以來最差，增添經濟下行風險，投資人將從四月登場的企業財報尋找方向。而值此消息面主導盤勢的波動環境，建議核心部位以美國多元收益平衡型基金為核心，交由經理團隊聚焦最具吸引力的收益機會，擔心經濟衰退者可趁殖利率反彈時增持高評級複合債券型基金，掌握債市多頭行情。考量高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大，未來仍可能有零星信用事件出現，須強調精選持股(債)，看好美國藍籌股、基礎建設和公用事業產業將展現韌性，中長線仍看好趨勢商機(AI/數位轉型/氣候變遷)和政策受惠題材(中國/亞洲股市)，空手者可採逢震盪加碼或定期定額策略介入。

凱利投資衰退風險儀表板：銀行業危機可能是貨幣政策滯後效應的第一個跡象

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，3月份幾個地區性銀行問題在幾天內演變為威脅全球系統重要性銀行(G-SIB)的問題，儘管這可能讓人回想起全球金融危機(GFC)，但目前的情況與當時幾乎沒有相似之處，首先，有問題的地區性銀行面臨的是特定的挑戰，包含客戶高度集中、未保險存款比重過大、對科技/加密貨幣領域過度曝險、太多持有至到期資產，雖然許多銀行存在其中一兩個問題，但應能妥善處理問題，其次，壓力最大的G-SIB是瑞士信貸，近年來其面臨了一系列挑戰和醜聞，被認為是歐洲主要銀行中最脆弱者，最後，政府的迅速行動幫助遏制危機蔓延和恢復銀行業信心，儘管宣布危機已經結束仍為時過早，但目前為止的行動似乎正在奏效。

傑佛瑞．修茲提及，更嚴格的貸款標準和更大的信貸利差將提高貸款成本和降低貸款成長，事實上，在近期事件發生前，銀行便已開始收緊對大中型企業的貸款標準(如：提高利差、收緊條款、要求更高的抵押品、降低貸款額度)，這最終可能會對GDP構成壓力。另一方面，小型銀行對美國經濟非常重要，雖然排名前25名的銀行佔銀行業總資產的70%，而26名以後的小型銀行僅30%，但小型銀行佔商業和工業(C&I)貸款的34%、抵押貸款的38%、商業房地產(CRE)貸款的70%。隨小型銀行放款活動趨緩，員工人數少於250人的小型企業可能面臨衝擊，並減少就業機會和抑制經濟表現。近期的銀行業危機可能是貨幣政策滯後效應的第一個跡象，也鞏固了我們認為經濟即將步入衰退的觀點，展望未來，市場波動性可能會持續加劇，我們認為投資人應利用近期的反彈機會將部位調整至績優股和防禦股。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，近期美歐銀行業風暴主要來自個別的情況加上總經環境所致，而這也更加深對於總體經濟前景較悲觀的看法，不過貨幣政策仍將偏緊，目前風險性資產評價面仍偏貴尚未反映總體經濟前景。大幅升息使債券殖利率顯著攀升且價格重跌，這對收益型投資人而言是極具吸引力的機會，不僅有較高的殖利率、較低的利率風險且有潛在的資本增值空間，不論是公債、投資級債或是非投資級債都具備難得的投資機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽(Sonal Desai)表示，美國地區銀行和瑞士信貸事件提醒我們，最珍貴的銀行商品是信任，因為銀行業是一種信心運作。在市場恐慌時，央行的介入支援具有重要意義，瑞士信貸應與矽谷銀行一樣是獨立事件，然而這些風波卻導致銀行業信用風險溢酬上升，繼而推升銀行籌資成本，恐較不利小型銀行或被視為基本面較弱的銀行。因應景氣走緩或甚至可能衰退情境，看好高品質公債、投資級企業債或抵押債的防禦表現，至於非投資級債則須留意企業債息成本驟升、景氣放緩不利經營的衝擊，所幸美國企業的財務體質已較過去危機時期紮實，藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會。