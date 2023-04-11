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OPEC+連續減產 台塑化：Q2油價上漲但漲幅受限

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
OPEC+於4月2日無預警宣布，自5月起額外每日減產115.7萬桶至今年底，同時之前俄羅斯宣布5、6月每日減產50萬桶亦延至今年底，使得額外每日減產總量來到165.7萬桶。 路透社
OPEC+於4月2日無預警宣布，自5月起額外每日減產115.7萬桶至今年底，同時之前俄羅斯宣布5、6月每日減產50萬桶亦延至今年底，使得額外每日減產總量來到165.7萬桶。 路透社

OPEC+於4月2日無預警宣布，自5月起額外每日減產115.7萬桶至今年底，同時之前俄羅斯宣布5、6月每日減產50萬桶亦延至今年底，使得額外每日減產總量來到165.7萬桶。台塑化（6505）認為，OPEC+減產將使全球原油供給將大幅減少、帶動油價上漲，但美國經濟活動有開始走弱的現象，油品需求可能不如預期樂觀，導致油價漲幅受限。

台塑化表示，因為4月初宣布減產的OPRC+國家皆有能力執行，使得此次減產可行度較高。另外，去年10月OPEC+決定每日減產200萬桶至今年底，這兩次的減產，將使全球原油供給將大幅減少，市場預期供需狀況將逐步轉為短缺，庫存逐漸去化，帶動油價上漲，但美國經濟活動有開始走弱的現象，油品需求可能不如預期樂觀，導致油價漲幅受限。

展望第2季，台塑化認為，歐洲因冬季進口過多柴油，使目前歐洲柴油進口需求疲弱，且4月沙烏地阿拉伯與科威特每日產量合計共102萬桶的煉廠將提高產能利用率，加上俄羅斯柴油往中東出口，使中東柴油供給增加，必須增加柴油出口至非洲與歐洲，導致亞洲柴油難以套利出口，使新加坡柴油價差上檔有壓力。

至於汽油部分，因歐美5月進入夏季駕車需求旺季，預估美國第2季每日汽油需求將比第1季增加55萬桶、達到900萬桶；另外，解封後的中國大陸汽油需求將增加至5年同期每日平均的350萬桶以上，加上4至5月亞洲煉廠進入密集檢修期，汽油供給減少，將推升新加坡汽油價差持續上漲。

至於輕裂廠部分，因亞洲輕裂廠進入集中檢修期，供給略為吃緊，部分下游化學品需求雖略有改善，但整體回升幅度較弱，庫存去化速度緩慢，導致石化原料價格上檔有所承壓。

煉油廠4月份因年度定檢，維持每日36.6萬桶運轉，第2季平均每日45萬桶（產能利用率約83%）運轉；輕裂廠OL#2將於4月下旬開車，預估第2季產能利用率70%，惟仍視下游需求狀況調整。

油價 台塑化

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