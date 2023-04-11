瓦城首季營收創歷史新高 看好第2季營運動能

瓦城（2729）今（11）日公告3月營收達到3.72億元，年增3.11%，主要是農曆春節發送回流券行銷策略成功吸引消費客群回流。整體第1季營收也在疫後復甦潮與消費力道回升兩大助力下達到14.6億元，年增率21.1%，創下單季歷史新高紀錄。

展望第2季，瓦城表示，4月清明節假期後緊跟著五一勞動節連假，隨著政府發放每人6000元現金的消費激勵政策落袋，加上集團持續推出相應活動與去年基期較低，可望挹注營收動力。

瓦城表示，2022年下半年起民生內需成長開始釋放，民間消費力道仍強，又受惠於國內防疫管制措施持續放寬且邊境開放，有助整體消費成長力道恢復。根據中央銀行指出，隨著防疫措施持續鬆綁，消費者信心回穩，民眾外出與出國旅遊消費意願回溫，加以基本工資與綜所稅之基本生活費調高，有利家庭可支配所得增加，增添民間消費成長動能。中央銀行預估2023年實質民間消費成長力道恢復，成長率預估值為全年實質民間消費年增率達5.63%，高於去年的3.59%。

展望2023年，瓦城表示，8大品牌將共同擴張，透過差異化展店方針，針對全台灣各地商圈特色量身打造展店計劃，以滿足不同類型的顧客需求。本除了台灣市場拓展18家店的展店計畫，達成雙位數成長之外，集團規劃三年內再開60家新店，朝2025年總店數200家店的目標穩步邁進。