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嘉縣2大產業園區只租不售 經濟部祭出政策牛肉鼓勵投資

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天參加中埔、水上產業園區招商說明會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加中埔、水上產業園區招商說明會。記者黃于凡／攝影

嘉義縣極力轉型為農工大縣，經濟部協助打造中埔產業園區、水上產業園區，分別投入50億元、54億元，日前已舉行動土典禮；經濟部次長林全能今參加招商說明會，祭出專案貸款等3項政策牛肉，規畫第1優先招商區共11.08公頃，可供27家廠商進駐，預計4月底前完成招商，盼加速產業園區開發作業。

林全能說，產業園區只租不售，影響廠商承租意願，經濟部祭出利多鼓勵投資，透過投資台灣事務所，推動投資台灣3大方案，提供土地專案貸款、租金優惠、縮短審查等，雙管齊下讓廠商安心投資。投資台灣事務所指出，台商回流最高可貸7100億元，由國發基金補助銀行手續費等，有助廠商解決資金問題。

翁章梁說，要將嘉義縣轉型為農工大縣，他積極向中央爭取6大產業園區，馬稠後產業園區、大埔美工業園區都有優秀表現，工業區鄰近聯絡道路方便，鼓勵大家有心儀的土地，盡速承租建廠；另，嘉義科學園區環評完成，預計今年6月會動工。

經濟部指出，中埔園區總面積67.6公頃，產業用地40.7公頃，供逾80家廠商進駐，預計投入50億元，創造5426個就業機會、每年創造216億元產值；水上園區總面積79.56公頃，產業用地47.82公頃，供逾百家廠商進駐，預計投入54億元，創造約6151個就業機會、每年創造254億元產值。

經濟部說明，2個園區土地只租不售，中埔第1優先招商區5.06公頃，可供19家廠商進駐；水上第1優先招商區6.02公頃，可供8家廠商進駐。土地租金在9月底前皆約每坪100元，經濟部也祭出鼓勵方案，若在承租2年內取得使用執照，並按核定計畫完成使用，就可享有前2年免土地租金優惠。

中埔園區第1優先招商區19筆土地，包括500至1000坪有17個坵塊，1000至1500坪有2個坵塊；水上園區第1優先招商區8筆土地，皆為2000至2500坪的坵塊，預計4月底前出租建廠，需繳交3%保證金並提送申請書，由義力公司收件，若有2人以上競爭，則由台商回流優先，如無則抽籤。

嘉義縣中埔、水上產業園區只租不售，影響廠商進駐意願，政府祭出政策牛肉鼓勵投資。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔、水上產業園區只租不售，影響廠商進駐意願，政府祭出政策牛肉鼓勵投資。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔產業園區第1優先招商區5.06公頃，供19家廠商進駐。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔產業園區第1優先招商區5.06公頃，供19家廠商進駐。記者黃于凡／翻攝
經濟部次長林全能今天參加中埔、水上產業園區招商說明會。記者黃于凡／攝影
經濟部次長林全能今天參加中埔、水上產業園區招商說明會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上產業園區第1優先招商區6.02公頃，供8家廠商進駐。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上產業園區第1優先招商區6.02公頃，供8家廠商進駐。記者黃于凡／翻攝

經濟部

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