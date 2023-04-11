立院三讀 竊取國家核心關鍵技術一審改智財法院審理

為配合今年1月三讀修正通過的《智慧財產案件審理法》，立法院會今（11）日三讀通過「智慧財產及商業法院組織法部分條文修正案」，將竊取國家核心關鍵技術的第一審刑事案件，改由高等法院層級的智商法院審理。

由於現行《營業秘密法》相關條文規定，包括透過竊取、侵佔等不正方法而取得營業秘密，或未經授權重製、使用、洩露營業秘密，意圖為自己或第三人不法的利益，損害營業秘密所有人的利益等樣態，均將列入規範。因此此次三讀新增條文重點，包括修正智商法院管轄案件，將觸犯「營業秘密法」第13條之1等罪的第一審刑事案件（含附帶民事訴訟）、營業秘密法的第二審刑事等案件，改由智商法院集中審理，以落實專業審判目的、速審速決，以及確保產業的國際競爭優勢。

立法院司法及法制委員會3月1日審查司法院、行政院函請審議智慧財產及商業法院組織法部分條文修正草案。經在場立委及官員討論後，依照司法院、行政院提案或民進黨立委劉建國等人所提修正動議通過。全案不須交由黨團協商。

司法院當時指出，這次智慧財產及商業法院組織法部分條文修正草案，是配合智慧財產案件審理法修正草案，特別針對各界對於「保障護國群山安穩經營環境」的期待，就營業秘密訴訟保護制度進行修法，包括侵害一般營業秘密罪的第一審刑事案件（含附帶民事訴訟案件），改由智慧財產及商業法院集中審理。

為配合去年6月8日修正公布的「國家安全法」第18條第2項規定，本次修法也增訂侵害國家核心關鍵技術的營業秘密第一審刑事案件，由智商法院審理，將營業秘密保護提升至國家安全的層級化保護體系。

全案今日在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

此外，為使商業調查官的來源更多元化，三讀通過條文規定，將現任或曾任財經事務組的司法事務官合計三年以上，成績優良並具證明者，列為任用資格之一。