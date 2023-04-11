快訊

雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

熱帶低氣壓將成今年首颱「珊瑚」？最新路徑出爐

「囡仔昌」車禍亡接著他遭槍殺 關鍵錄音檔曝光！親友懷疑被設局

立院三讀 竊取國家核心關鍵技術一審改智財法院審理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為配合今年1月三讀修正通過的《智慧財產案件審理法》，立法院會今（11）日三讀通過「智慧財產及商業法院組織法部分條文修正案」，將竊取國家核心關鍵技術的第一審刑事案件，改由高等法院層級的智商法院審理。

由於現行《營業秘密法》相關條文規定，包括透過竊取、侵佔等不正方法而取得營業秘密，或未經授權重製、使用、洩露營業秘密，意圖為自己或第三人不法的利益，損害營業秘密所有人的利益等樣態，均將列入規範。因此此次三讀新增條文重點，包括修正智商法院管轄案件，將觸犯「營業秘密法」第13條之1等罪的第一審刑事案件（含附帶民事訴訟）、營業秘密法的第二審刑事等案件，改由智商法院集中審理，以落實專業審判目的、速審速決，以及確保產業的國際競爭優勢。

立法院司法及法制委員會3月1日審查司法院、行政院函請審議智慧財產及商業法院組織法部分條文修正草案。經在場立委及官員討論後，依照司法院、行政院提案或民進黨立委劉建國等人所提修正動議通過。全案不須交由黨團協商。

司法院當時指出，這次智慧財產及商業法院組織法部分條文修正草案，是配合智慧財產案件審理法修正草案，特別針對各界對於「保障護國群山安穩經營環境」的期待，就營業秘密訴訟保護制度進行修法，包括侵害一般營業秘密罪的第一審刑事案件（含附帶民事訴訟案件），改由智慧財產及商業法院集中審理。

為配合去年6月8日修正公布的「國家安全法」第18條第2項規定，本次修法也增訂侵害國家核心關鍵技術的營業秘密第一審刑事案件，由智商法院審理，將營業秘密保護提升至國家安全的層級化保護體系。

全案今日在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

此外，為使商業調查官的來源更多元化，三讀通過條文規定，將現任或曾任財經事務組的司法事務官合計三年以上，成績優良並具證明者，列為任用資格之一。

司法院 立法院 民事訴訟

延伸閱讀

智慧財產及商業法院組織法三讀通過 落實專業審判

立院三讀通過修正《智慧財產及商業法院組織法》

針對中國大陸軍演 立院朝野黨團發表共同聲明譴責野蠻行為

立院朝野發表共同聲明 譴責共軍軍演野蠻行為

相關新聞

工總：兩岸交流 迫切需要

全國工業總會將於17日組團前往中國大陸考察五天。工總理事長苗豐強昨（10）日表示，目前整個大環境並不友善，兩岸交流的確是...

市價大漲3倍 新光R1屢遭市場派狙擊 底價300億寒風開標能突圍？

今年最大宗標售案「新光一號不動產投資信託基金（新光R1）」，即將在下月登場，共有6筆標的、總底價近300億元，包括不少精華區物件，像是有天母地王稱號的新光天母傑仕堡，及台南新光三越百貨整棟。這重量級大案能否脫標，備受矚目，也是房市買氣重要觀察指標。...

抗駭任務／駭客軍團備戰2024大選 不只參選人…連選民也可能受駭

2024年總統大選即將來臨，各政黨都已經進入初選準備階段，產業人士示警，真正的網路作戰軍隊也蠢蠢欲動，這類正規軍的駭客不但會進敵方陣營、公開資料，對選情將造成強大的殺傷力，一般民眾也別以為和自己無關，駭客也會竊取選民資料，甚至進一步恐嚇選民。

苗豐強提供電穩定問題 經部：提前部署電能儲備

工總理事長苗豐強昨（10）日提出供電穩定的問題，經濟部次長曾文生當場表示，目前包括台中、高雄等地總共有五個新的電力計畫持...

無薪假大減5,996人

勞動部昨（10）日發布最新減班休息（無薪假）統計。最新數字為1,767家、12,720人實施無薪假，較上期大減660家、...

電費分3段計費價差達10倍？台電：假消息勿轉傳

網傳電費將開始分3段計價，價差高達5倍甚至10倍，台電透過官網澄清指「假消息又來」，盼民眾勿轉傳；一般用戶電費是依用電量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦