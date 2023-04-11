內政部：北市房價首見下跌 預期高房價將回緩

內政部今(11)日發布111年第4季住宅價格指數，全國住宅價格較第3季微幅上漲0.94%，為109年第3季以來季漲幅首次小於1%；在6都中，台北市下跌0.47%，是109年第2季以來首見下跌，其餘5都上漲趨勢也明顯收斂。

內政部說明，與建物交易量一併觀察，111年第4季全國建物買賣登記棟數7萬4,170棟，較110年第4季9萬9,315棟減少約25%，整體市場交易呈現量縮價平情形，顯示購屋民眾心態轉趨保守。

在6都住宅價格指數部分，本季除台北市下跌0.47%外，其餘5都漲幅分別為新北市0.31%、台中市0.64%、台南市0.75%，高雄市0.78%、桃園市1.27%，相較過去2年平均每季漲幅約2%，各都本季漲幅均明顯收斂。

內政部指出，本季經濟成長景氣對策信號從11月起由黃藍燈轉為藍燈，國內經濟景氣放緩，央行在12月宣布第4度升息，五大銀行新承作房貸利率調升至1.864%，為105年1月以來新高，加上立法院12月初審通過「平均地權條例」修法，對於抑制投機炒作初步發揮成果。