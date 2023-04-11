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浩鼎將於AACR年會發表海報論文 秀兩先進藥物最新成果

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎生技（4174）昨（10）日公佈兩項研發中新藥臨床前數據，一是證明OBI-999和抗PD1抗體藥pembrolizumab在四種不同癌症模型中顯示的顯著協同作用；另一是浩鼎針對 Globo H的嵌合抗原受體T細胞（CAR T）免疫療法成果。

浩鼎表示，這些數據將於4月14至19日在美國佛羅里達州奧蘭多舉行的美國癌症研究協會（AACR）年會上發佈。

浩鼎研發長賴明添指出，這些科學數據已充分表明，OBI-999創造了腫瘤微環境，可以顯著增強pembrolizumab功能；在具Globo H和PD-1表現的乳腺癌、胃癌、結直腸癌和小細胞肺癌四種異種移植模型中，這種增強的抗腫瘤作用很明顯。這些發現為 OBI-999 與抗 PD-1/PD-L1 聯合治療策略的臨床研究提供了有力支持。

此外，浩鼎並開發了首一針對 Globo H的CAR T細胞療法obi-R007，動物試驗結果發現，對於具 Globo H 表達的腫瘤細胞顯示出強大且具特異性的抗腫瘤作用。 這些結果，已為這種新型細胞療法的發展踏出令人鼓舞的一步。

浩鼎生技

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