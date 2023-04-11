美經濟數據轉弱加劇衰退隱憂 債市成避風港

美國三月ISM指數、ADP就業數據均不如預期，而二月JOLTS職位空缺數更降至993.1萬，是近兩年來首次低於一千萬，增添經濟衰退擔憂，史坦普500公用事業及醫療等防禦類股漲逾3%，金價也順勢突破2,000美元大關，但工業、耐久財及科技類股拉回休息，美股四大指數漲跌互見。就資金流向而言，根據彭博資訊，過去一週整體股票型ETF資金淨流入36.37億美元，主要是全球市場出現25.32億美元的大額資金淨流入、美國和歐洲市場也分別出現7.93億和7.62億美元的淨流入，新興市場與亞太市場分別獲資金淨流入5.5億、2.26億美元，然而，中國市場出現6.34億美元的資金淨流出。產業ETF部份，近週淨流入的前三大產業為：主題、核心消費和非核心消費，淨流出金額最高的產業為金融業，其次為科技與醫療保健。

富蘭克林證券投顧表示，近期美國經濟數據顯露疲態，加上最新一項對美國15家大型銀行首席經濟學家的調查顯示，預期未來6個月消費者和企業的信貸狀況將惡化至疫情爆發以來最差，增添經濟下行風險，投資人將從四月登場的企業財報尋找方向。根據Factset統計，市場預估2023年第一季史坦普500企業獲利預估下滑6.8%，較去年12月底預估下滑0.3%大幅下修，將是2020年第二季以來最大降幅且為連兩季獲利下滑。

富蘭克林證券投顧表示，值此消息面主導盤勢的波動環境，建議核心部位以美國多元收益平衡型基金為核心，交由經理團隊聚焦最具吸引力的收益機會，擔心經濟衰退者可趁殖利率反彈時增持高評級複合債券型基金，掌握債市多頭行情。考量高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大，未來仍可能有零星信用事件出現，須強調精選持股(債)，看好美國藍籌股、基礎建設和公用事業產業將展現韌性，中長線仍看好趨勢商機(AI/數位轉型/氣候變遷)和政策受惠題材(中國/亞洲股市)，空手者可採逢震盪加碼或定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，近期美歐銀行業風暴主要來自個別的情況加上總經環境所致，而這也更加深對於總體經濟前景較悲觀的看法，不過貨幣政策仍將偏緊，目前風險性資產評價面仍偏貴尚未反映總體經濟前景。大幅升息使債券殖利率顯著攀升且價格重跌，這對收益型投資人而言是極具吸引力的機會，不僅有較高的殖利率、較低的利率風險且有潛在的資本增值空間，不論是公債、投資級債或是非投資級債都具備難得的投資機會。